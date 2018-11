Germania: Patruzeci de persoane, majoritatea copii, rănite în coliziunea a două autobuze şcolare

18:50

O analiză realizată de PwC Romania pentru proiectul "Campioni în Business" relevă că, în 2017, antreprenorii transilvăneni au crescut numărul salariaţilor cu 3,3% faţă de 2016, arată un comunicat transmis joi AGERPRES. În imagine: MIHAI POP - Director Taxe şi Impozite Birou Regional Cluj PwCPotrivit analizei PwC Romania, din cele circa 2.340 de companii antreprenoriale analizate, Transilvania se află pe locul 2 ca număr de companii antreprenoriale, cu 32%, pe locul întâi situându-se Muntenia cu 54%, iar Moldova pe locul al 3-lea cu 14%.Proiectul "Campioni în Business", derulat în parteneriat de către Enterprise Investors, Banca Comercială Română, PwC România şi Asociaţia Triple Helix România, include trei gale de premiere care au loc anual în regiunile Moldova, Transilvania şi Muntenia. În imagine: Participanţi Campioni in Business Transilvania 2018"Premiile sunt acordate pe baza unui clasament realizat de PwC Romania în funcţie de evoluţia cifrei de afaceri, a profitului şi a numărului de angajaţi, dar luând în considerare şi alte criterii ce ţin de reputaţia, implicarea in comunităţile locale şi eficienţa activităţilor desfăşurate de companiile respective", se arată în comunicat.La evenimentul Campioni în Business care a avut loc la Cluj au fost premiate companiile antreprenoriale cu cele mai mari creşteri si cu rezultate spectaculoase din regiunea Transilvaniei, Premiul Campionilor revenindu-i grupului de firme Marty. În imagine: MARCELUŞ SUCIU - CEO Grupul de firme MartyCompania, cu domeniul de activitate - restaurante, a înregistrat o cifră de afaceri de 38.187.686 RON în 2017, în creştere cu 30% faţă de 2016, şi cu un număr de 261 angajaţi.Alte companii premiate în cadrul galei de la Cluj activează în domeniul creării de software, fabricarea pâinii, mobilier sau lucrări de instalaţii sanitare. În imagine: BOGDAN HEREA BUZATU - CEO Pitech Plus SRLAnaliza PwC Romania realizată pentru acest proiect are la bază informaţiile financiare depuse la Registrul Comerţului de către circa 2.340 de companii deţinute de antreprenori locali, selectate din rândul celor mai mari 5.000 de companii din România în funcţie de cifra de afaceri din 2017. În imagine: CORIN CÂRCOTĂ - proprietar FLEXIK AUTOMATION SRLLa nivel naţional, cele mai mari 2.340 de companii deţinute de antreprenori locali au înregistrat în 2017 o cifră de afaceri agregată de circa 241 miliarde lei, cu 8,6% mai mare decât cea realizată de acestea în 2016. Cumulat, companiile analizate au înregistrat în 2017 un profit brut de 12 miliarde lei, în creştere cu 5,4% faţă de 2016, iar valoarea agregată a profitului net a crescut cu 5,9% până la 10,2 miliarde lei. În privinţa numărului total de salariaţi, companiile antreprenoriale au raportat în 2017 cu 3,4% mai mulţi angajaţi faţă de anul anterior, ajungând la aproximativ 470.000 de persoane. În imagine: CĂLIN ŞTEFĂNESCU - fondator Happy Recruiter SRLCompaniile antreprenoriale din Transilvania au înregistrat o creştere cifrei de afaceri în 2017 faţă de 2016 de 11,5%, aflându-se pe locul 3 faţă de Muntenia unde s-a înregistrat o creştere de 12,6% şi de Moldova unde s-a înregistrat o creştere de 12,2%. În imagine: CLAUDIU CREŢU - CEO Evozon Systems SRLDe asemenea, în Transilvania s-a înregistrat o majorare a profitului brut, de 2,9% şi o majorare a numărului de salariaţi de 2,7%), dar şi o evoluţie a profitului net - creştere de 3,3%. În imagine: IOAN TOMOIOAGĂ - Director Comercial AVIVA SRL"Portretul robot" al celor mai mari companii antreprenoriale din Transilvania în 2017 are, potrivit comunicatului, următoarele caracteristici - 90 de milioane de lei valoarea medie a cifrei de afaceri, profit brut 4,1 milioane lei, profit net 3,5 milioane lei, 197 salariaţi şi o rată a profitului brut de 4,5%. În imagine: IRINA ANGHEL-ENESCU şi DAN ISAIÎn topul domeniilor de activitate pe regiuni geografice, în funcţie de valoarea agregată a cifrei de afaceri, în Transilvania sunt comerţul cu ridicata, industria alimentară, comerţul cu amănuntul şi transporturile.Premiile "Campioni în Business" sunt acordate în fiecare an în funcţie de dinamica cifrei de afaceri, a profitului şi a numărului de angajaţi, dar şi a altor criterii ce ţin de reputaţia, implicarea în comunităţile locale, inovaţie şi eficienţa activităţilor companiilor respective.Peste 300 de antreprenori şi reprezentanţi ai mediului bancar, consultanţi de business şi analişti au participat miercuri, 14 noiembrie, la Gala "Campioni în Business" de la Cluj-Napoca la Sala Mare a Operei Naţionale Cluj-Napoca. În imagine: Şerban Roman - Vicepresident & Country Director Enterprise Investors"Campioni în Business" este un proiect dezvoltat de Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania şi Asociatia Triple Helix Romania, care premiază în fiecare an, în cadrul a trei gale regionale desfăşurate la Cluj, Iaşi şi Bucureşti, cei mai de succes antreprenori români.În cadrul galei de la Bucureşti, din 20 decembrie, reprezentanţii partenerilor proiectului vor desemna şi Antreprenorul Anului 2018.AGERPRES / (AS - autor: Elena Stanciu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: PRIA Events