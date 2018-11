LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII. LOTO 6 DIN 49, NUMERELE DE JOI, 15 NOIEMBRIE 2018

13:10

O femeie de 85 de ani din Craiova a fost găsită decedată, joi dimineaţa, în propriul apartament în care izbucnise un incendiu din cauza unui scurtcircuit electric. Potrivit ISU Dolj, pompierii au primit un apel prin 112 pentru a interveni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din cartierul Brazda lui Novac, iar la […] The post Tragedie în Craiova! O femeie a ars de vie după ce în locuința ei a izbucnit un incendiu appeared first on Cancan.ro.