ROMÂNIA - BELGIA 3-3 // Darius Olaru, eroul revenirii "tricolorilor": "E cel mai bun grup în care am fost vreodată. Vreau să fac parte din el"

Cristiano Bergodi (54 de ani) a revenit în Liga 1, pe banca ultimei clasate, FC Voluntari. Fostul antrenor al celor de la FCSB opinează că formația din primul eșalon este continuatoarea Stelei."Este o mare provocare venirea la Voluntari. A trecut un an şi jumătate de când nu am mai antrenat. Am aceeaşi pasiune pe care am avut-o în trecut şi vreau să fac o muncă foarte bună aici. Credeţi-mă, am motivaţie. ...