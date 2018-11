George Ciamba a vorbit, la Berlin, despre temele prioritare ale preşedinţiei române a Consiliului UE

20:10

Sportiva Ştefania Priceputu a declarat, joi, pentru AGERPRES, că este mândră de medalia de bronz adusă României la Campionatele Mondiale de lupte seniori Under 23 de la Bucureşti având în vedere că este încă junioară."Sunt foarte fericită că am reuşit să iau o medalie la aceste Campionate Mondiale. Eu sunt junioară încă şi mă mândresc că am reuşit să aduc României o medalie de bronz la seniori U23. Am crezut în mine de la început şi uite că am reuşit. A fost o luptă foarte grea cu sportiva din Germania (n.r.- Lisa Ersel). O ştiam, dar nu mai luptasem înainte cu ea. Eram conştientă că va fi un meci tare pentru bronz, dar mi-am spus înainte că eu sunt mai bună şi pot să câştig această medalie. Nu pot să spun că a fost cel mai greu meci. Dacă mă uit în spate cred că primul a fost cel mai greu. La lupte în general e mai dificil primul meci până te încălzeşti, până te obişnuieşti cu atmosfera de concurs, cu adversarele", a spus ea."Faţă de anul trecut s-au schimbat categoriile. Prima categorie era înainte 44 kg, acum e 50. Aşa că am fost nevoită să cresc în greutate, nu prea mult, dar într-adevăr a fost mai greu la noua categorie. Anul trecut la 44 kg la juniori am ieşit campioană europeană şi am luat bronzul la mondiale. Dar m-am obişnuit cât de cât la 50, de acum încolo sper să fie mai bine, mai ales că anul viitor o să fie ultimul la juniori pentru mine", a adăugat sportiva.Ştefania Priceputu nu se gândeşte la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ci la ediţia următoare din 2024. "Eu am 19 ani, încă sunt junioare, aşa că la Tokyo e cam prea devreme pentru mine să mă gândesc. În plus, noi avem o sportivă în lot foarte bună la seniori la 50 kg, pe Alina Vuc. Aşa că ea va merge la Tokyo, eu sunt rezerva ei. Eu mă pregătesc pentru următoarea Olimpiadă, cea din 2024", a precizat luptătoarea.Sportiva Ştefania Claudia Priceputu a câştigat, joi, medalia de bronz la cat. 50 kg, la Campionatele Mondiale de lupte Under-23, după ce a învins-o pe Lisa Ersel din Germania.Ştefania Priceputu a învins-o în optimi pe kazaha Svetlana Ankiceva, în sferturi a trecut de Divya Tomar (India), dar în semifinale a fost învinsă de japoneza Miho Igarashi.România are trei medalii cucerite până acum la Campionatele Mondiale de la Bucureşti: Mihai Radu Mihuţ - bronz la cat. 63 kg (greco-romane), Nicu Ojog - argint la cat. 82 kg (greco-romane), Ştefania Priceputu - bronz la cat. 50 kg (lupte feminin). De asemenea, delegaţia noastră are asigurată şi a patra medalie, aur sau argint, ca urmare a calificării în finala categoriei 72 de kilograme a Alexandrei Anghel (lupte feminin). Aceasta o va întâlni, vineri, în ultimul act pe Buse Tosun din Turcia.România participă cu 30 de sportivi, câte 10 la fiecare stil, la Campionatele Mondiale de lupte rezervate sportivilor sub 23 de ani, găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti în perioada 12-18 noiembrie. AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Federatia Romana de Lupte (FRL)/Facebook