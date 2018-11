„Nu-ți mai găsesc un loc în noua mea agendă...”. Istoriile lui Alex Ștefănescu

N-am trădat niciodată, dar am fost trădat de multe ori și am suferit, parcă aș fi asistat la prăbușirea cerului pe pământ. Cel mai mult m-a afectat gestul unui prieten mai tânăr care m-a anunțat calm, rece, că nu mai are nevoie de mine și că nu mai poate investi timp în prietenia noastră.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evenimentul Zilei