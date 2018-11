Jorge Drexler străluceşte la gala Latin Grammy Awards cu premii împărţite şi cu Rosalía ca artistă confirmată

09:30

O pânză semnată de pictorul britanic David Hockney a fost vândută joi cu 90,3 milioane de dolari în doar nouă minute, la o licitaţie organizată de Christie's la New York, stabilindu-se astfel un record pentru un artist în viaţă, relatează AFP.''Portrait of an Artist (Pool with two figures)'' a detronat ''Balloon Dog (Orange)'' de Jeff Koons, operă de artă vândută cu 58,4 milioane de dolari în 2013, tot în cadrul unui eveniment organizat de casa de licitaţii Christie's la New York.Licitaţia a pornit de la suma de 18 milioane de dolari şi în doar 30 de secunde s-a ajuns la 50 milioane de dolari.Pânza a fost în cele din urmă adjudecată cu 80 de milioane de dolari după circa nouă minute, preţul final ajungând la 90,3 milioane prin adăugarea de comisioane."Rareori putem spune: aceasta este ocazia de a cumpăra cea mai bună pictură a artistului. (...) De data aceasta, este cazul", a declarat în timpul prezentării picturii vicepreşedinta departamentului de artă postbelică şi contemporană la Christie's, Ana Maria Celis.Lucrarea este considerată "una dintre cele mai importante opere de artă ale erei moderne", a declarat Alex Rotter, copreşedinte al aceluiaşi departament.Ea corespunde ''apogeului'' celor două teme celebre ale britanicului, mare maestru al stilului pop art: piscine şi dublu portret, sau doi oameni care interacţionează, a explicat Rotter.În acest tablou, un bărbat îmbrăcat elegant stă la marginea unei piscine şi priveşte îngândurat o persoană care înoată sub apă în direcţia lui, pe un fundal cu un peisaj idilic, alcătuit din copaci şi munţi.Bărbatul aflat în picioare este fostul iubit şi muza lui David Hockney, Peter Schlesinger, unul dintre studenţii săi de la Universitatea California din Los Angeles. Relaţia dintre cei doi a durat între anii 1966 şi 1972.Pictura a fost realizată în 1972 când relaţia dintre cei doi s-a încheiat, iar înotătorul ar putea fi noul iubit al lui Peter, a estimat Rotter.Pânza a devenit una dintre lucrările-cult ale lui David Hockney, fiind prezentă pe coperta a numeroase cărţi despre acest artist. De asemenea, această operă de artă s-a numărat printre atracţiile retrospectivei care i-a fost consacrată în 2017, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări.În luna mai, recordul de preţ pentru o lucrare a pictorului David Hockney a fost doborât de două ori într-o singură seară, după ce două dintre tablourile artistului britanic au fost vândute cu peste 40,1 milioane de dolari la o licitaţie organizată de casa Sotheby's la New York. Lucrarea "Pacific Coast Highway And Santa Monica", un peisaj pictat de artistul britanic în 1990, s-a vândut cu 28,5 milioane de dolari, depăşind de peste două ori estimările specialiştilor. Recordul a fost stabilit la scurt timp după ce o pictură a aceluiaşi artist, realizată în 1978 şi intitulată "Piscine de Medianoche (Paper Pool 30)", a fost achiziţionată cu 11,7 milioane de dolari, depăşind cu 30.000 de dolari precedentul record de preţ al pictorului britanic, stabilit de pictura "Woldgate Woods", ce prezintă un peisaj din Yorkshire, la o licitaţie organizată de casa Sotheby's în 2016. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor online: Simona Aruştei)