FOTO Incendiu devastator la o fabrică de mobilă din Prejmer

Biserica Neagră este cel mai vizitat obiectiv turistic religios din România, are o orgă unică în Europa de sud-est, un clopot de peste şase tone şi este cel mai înalt edificiu construit în stil gotic din sud-estul Europei. Din păcate, aceste recorduri sunt puse în umbră de imaginea pe care o are curtea din jurul său. În urmă cu trei ani, Primăria Braşov a preluat cu titlu gratuit curtea Bisericii Negre de la Biserica Evanghelică, astfel încât să poată accesa o finanţare nerambursabilă pentru reabilitare. Proiectul a fost depus pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin mecanismul financiar SEE (Spaţiul Economic European), ce avea drept state donatoare Norvegia, Islanda şi Liechenstein şi prin care ar fi urmat să se investeastă 9,8 milioane de euro.