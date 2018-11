Vremea 17 noiembrie 2018. Temperaturile continuă să scadă în toată țara

Vremea 17 noiembrie 2018. Prognoza meteo pentru sambata anunta temperaturi in continua scadere pe teritoriul intregii tari. Cerul va fi in mare parte senin, cu innorari trecatoare si precipitatii pe arii restranse. In Bucuresti sunt anuntate ninsori.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1