EXCLUSIV Interviu Ion Cristoiu, faţă în faţă cu Adrian Sârbu: N-o să mai trăiţi în veci ce am trăit noi. Adrian Sârbu: Pentru mine, Cristoiu e acel chinez din faţa tancurilor

Varianta pe care Victor Rebengiuc a adus-o pe ecran pentru personajul principal al "Moromeţilor" (1987) reprezintă unul dintre punctele de referinţă pentru arta actoricească din cinematografia românească. Actorul, născut în Bucureşti, a surprins pe toată lumea când a adus pe ecran una dintre cele mai puternice interpretări ale unor personaje din mediul rural românesc. "Nu ştiu cum e un ţăran, aşa că am să uit că este vorba de un ţăran. Am să joc numai un om care are probleme", explica Rebengiuc...