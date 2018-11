Finanţele au atras vineri 90 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi

11:40

Scriitoarea chiliană, Isabel Allende, a devenit prima autoarea de limbă spaniolă care primeşte medalia de onoare a prestigiosului premiu National Book Award (Premiul naţional de Literatură din SUA), pentru contribuţia sa la universul literaturii americane, relatează EFE."Este prima autoare de limbă spaniolă din istoria acestui premiu şi a doua nenăscută în SUA", a declarat scriitorul mexican Luis Alberto Urrea, însărcinat cu înmânarea premiului la ceremonia desfăşurată pe 14 noiembrie la New York.Într-un discurs emoţionant Isabel Allende, care şi-a evidenţiat caracterul de expatriat de-a lungul vieţii sale, a considerat "o onoare neaşteptată" acest premiu pe care, a spus ea, îl acceptă în numele a "milioane de persoane care au venit în această ţară în căutarea unei vieţi mai bune".Scriitoarea chiliană a dorit totodată să avertizeze împotriva naţionalismului, rasismului, cruzimii şi fanatismului, "într-o lume în care valorile şi principiile susţin civilizaţia noastră atunci când sunt asediate"."Trăim vremuri tulburi, vremuri de război în multe locuri şi un potenţial război în toate părţile", a spus Isabel Allende, care de 30 de ani trăieşte în SUA, dar se identifică cu 'diaspora' din întreaga lume ce caută o viaţă mai bună.Nepoata fostului preşedinte chilian Salvador Allende s-a născut pe 2 august 1942 la Lima, în Peru. Şi-a petrecut copilăria în Chile, iar în timpul dictaturii lui Pinochet s-a refugiat în Venezuela, unde a rămas timp de 15 ani şi a lucrat ca ziaristă.Este motivul pentru care ea a reflectat asupra importanţei literaturii ca instrument, "pentru a nu uita tragediile umane" iar în cazul său, pentru a clădi "viaţa unor persoane puternice, mai ales a femeilor pline de pasiune pe care le cunosc"."Este un premiu extraordinar, care înseamnă poate că nu sunt chiar o străină, că a venit timpul să-mi îngrop rădăcinile şi să mă relaxez, că am găsit poate locul căruia îi aparţin şi de unde să nu mai plec niciodată", a încheiat ea.Isabel Allende are peste 20 de cărţi publicate, traduceri în peste 35 de limbi şi peste 65 de milioane de exemplare vândute. Scriitoarea a obţinut peste 50 de premii, iar cărţile sale au inspirat filme de succes.În 1982, primul ei roman, 'Casa spiritelor', are un succes fulminant şi devine imediat bestseller internaţional. Au urmat 'Eva Luna' (1987), 'Povestirile Evei Luna' (1989), 'Paula' (1994), 'Fiica norocului' (1999), 'Portret în sepia' (2000) volumul de memorii 'Ţara mea inventată' (2003), 'Zorro' (2005), sau volumul autobiografic 'Suma zilelor' (2007).Premiile National Book, oferite de National Book Foundation, au fost înfiinţate în 1950 pentru a onora cele mai bune creaţii ale literaturii americane. Juriul fiecărei categorii selectează câştigătorul din lista de propuneri trimisă de editurile americane.Unii dintre cei mai influenţi scriitori din America au primit de-a lungul timpului National Book Award, precum W.H. Auden, Saul Bellow, Ralph Ellison, William Faulkner, Vladimir Nabokov, Flannery O'Connor, Katherine Anne Porter, Adrienne Rich, J.D. Salinger, Eudora Welty, sau William Carlos Williams.Cea de-a 69-a gală a National Book Awards a avut loc miercuri seară la New York.În cadrul ceremoniei, cartea 'The Friend' a scriitoarei Sigred Nunez, a fost recompensată cu National Book Award 2018 pentru romanul de ficţiune, în timp ce 'The New Negro: The Life of Alain Locke', de Jeffrey C. Stewart, s-a impus la categoria de nonficţiune.De asemenea, premiul pentru cel mai bun volum de poezii i-a revenit lui Jostin Phillip Reed, pentru cartea sa de poezii 'Indecency'. AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Simona Aruştei)