GSP LIVE // VIDEO Dinamo - Foresta 4-5 nu e momentul favorit din cariera lui "Magiun" Barbu: "M-am răzbunat pe ei"

Marin "Magiun" Barbu (60 de ani) a fost invitat astăzi la GSP Live. Celebru pentru partida dintre Dinamo și Foresta, scor 4-5, Barbu surprinde: are alte momente favorite în cariera de antrenor. "Eu spun că victoriile lui Rapid au fost rezultatele de referință din cariera mea. Am bătut Rapidul când trăgea la campionat, când era în cupele europene. Am bătut toți antrenorii, pe Rednic, Hizo. ...

