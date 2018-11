Simona Sensual s-a căsătorit în secret și a făcut primele declarații despre eveniment

Simona Sensual a apărut tot mai rar în ultima vreme, în cadrul emisiunilor tv, concentrându-și atenția pe alte activități. De data asta, blonda a venit cu o surpriză de proporții. S-a căsătorit și este mai fericită ca niciodată. „Vreau altceva, fiecare an trebuie să fie o evoluţie, alt pas, altă treaptă. Eu consider că am […] Post-ul Simona Sensual s-a căsătorit în secret și a făcut primele declarații despre eveniment apare prima dată în Libertatea.ro.

