AFIR: Fermierii au depus cereri de finanţare în valoare de 116 milioane de lei pentru investiţii în procesarea produselor agricole

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri la Parlament că la următoarea şedinţă a Comitetului Executiv Naţional al PSD îşi "aşteaptă sentinţa", aceea de a fi lăsată fără funcţiile politice."Îmi aştept sentinţa. Aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, să vedem ce se va întâmpla acolo. Prea mari surprize nu cred că vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge. Am înţeles că se doreşte, cel puţin pentru început, să rămân fără funcţiile politice - preşedintele PSD Bucureşti şi Ilfov. (....) Îmi aştept sentinţa cu demnitate, cu capul sus. Am intrat în PSD simplu membru de partid voi rămâne simplu membru de partid, dacă asta va fi dorinţa domnului Dragnea", a spus Firea.Ea a afirmat că cei trei parlamentari de Ilfov care şi-au dat demisia din PSD - Emanuel-Gabriel Botnariu, Corina-Alexandra Bogaciu, Constantin-Cătălin Zamfira - nu au consultat-o, apreciind că aceştia au vrut să tragă un semnal de alarmă."Nu s-au consultat cu mine, dar mi-au transmis şi mie ceea ce au comunicat public, faptul că nu li s-a părut normal ca judecata sau evaluarea activităţii mele politice să nu se facă statutar, deplin democratic şi transparent în Comitetul Executiv şi au vrut să tragă un semnal de alarmă faţă de jocurile de culise şi tratamentul nestatutar cu care sunt, practic, să spunem aşa, dezapreciată, şi anume faptul că domnul Dragnea îi cheamă pe anumiţi domni primari de sectoare, parlamentari, primari din Ilfov şi Bucureşti şi le propune funcţiile mele, eu încă nefiind îndepărtată din aceste funcţii. Nu mi se pare normală această preocupare a domniei sale atât de mare cel puţin de pe 2 septembrie, de la CEx-ul de la Neptun, în care am avut pentru prima oară un alt punct de vedere decât domnia sa. De două luni şi jumătate, aproape 100 de zile, domnul Dragnea are o singură preocupare - cum să o înlăture pe Gabriela Firea. Nu cred că este normal. Energia noastră trebuie să o consumăm în special pentru proiectele necesare românilor, şi nu pentru astfel de răzbunări politice", a adăugat edilul Capitalei.Firea a mai spus că toţi preşedinţii PSD au făcut în aşa fel încât "să încapă lângă ei şi alte voci şi alte personalităţi"."Toţi foşti preşedinţi de partid au făcut în aşa fel încât să încapă lângă ei şi alte voci şi alte personalităţi şi nu i-au îndepărtat pe cei care la un anumit moment dat au avut un anumit punct de vedere. Este o premieră absolută, când sunt decapitaţi toţi oamenii care spun altceva decât domnul Dragnea. Deja doi preşedinţi de organizaţii au fost decapitaţi - domnul Neacşu, domnul Ţuţuianu -, acum voi fi eu la ghilotina domnului Dragnea. Asta este, se trăieşte şi fără funcţii politice", a arătat primarul Bucureştiului.Edilul a menţionat că este convinsă că viitoarea şedinţă a Comitetului Executiv Naţional al PSD va fi convocată atunci când vor exista voturile necesare îndepărtării sale."Acum sunt convinsă că nu va convoca CEx-ul decât atunci când va avea cu siguranţă voturile necesare îndepărtării Gabrielei Firea. Este chiar hilar unde a ajuns PSD, să nu mai suporte actualul preşedinte nicio replică, niciun cuvânt, niciun proiect din partea niciunui coleg", a declarat primarul general.Întrebată despre organizaţia PSD din Spania, care ar contesta-o, Firea a răspuns că reprezentanţii acesteia "probabil au fost sunaţi de la Bucureşti"."Nu mi s-ar părea legal şi deontologic, chiar imoral mi s-ar părea ca din banii Primăriei Capitalei eu să organizez întâlniri politice. Ar fi fost ilegal şi imoral. Este o minciună că am fost căutată. Nu m-a căutat nimeni nici pe mine, nici pe consilierii mei. Probabil că au fost sunaţi de la Bucureşti: daţi un comunicat împotriva Gabrielei Firea! Este la modă acum. Gabi Firea este sac de box şi oricine vrea să se pună bine cu domnul Dragnea face o declaraţie caustică la adresa Gabrielei Firea", a mai afirmat edilul.Ea spus că doi ani s-a comportat ca un soldat "credincios" alături de liderul PSD."Cred că doi ani am fost unul dintre oamenii care s-a comportat mai mult decât un soldat credincios alături de domnul Dragnea. Unii colegi îmi reproşau că sunt atât de fidelă. Aşa am considerat la acel moment", a mai susţinut Firea, adăugând că că "mulţi" colegi văd ceea ce i se întâmplă şi "nu îndrăznesc să spună lucrurilor pe nume şi adevărul care îl doare pe domnul Dragnea".Potrivit ei, senatorului Ecaterina Andronescu i s-a "promis" din partea conducerii susţinere pentru preşedinţia PSD Bucureşti şi postul de ministru al Educaţiei."Iată că în acest moment politic mai învolburat, în care i s-a promis doamnei Andronescu susţinere pentru preşedinţia PSD Bucureşti, i se oferă şi acest post de ministru, ca să vedeţi şi dumneavoastră cât de mult contează practic pentru domnul Dragnea o conduită profesională şi o demnitate politică", a mai arătat Gabriela Firea. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)