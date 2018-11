Grevă generală la metrou începând de miercuri pe perioadă nedeterminată

12:00

Ion Ţiriac: Înainte să îţi faci singur o afacere trebuie să probezi că ştii să faci ceva sau vrei să faci ceva. Americanii au o treabă senzaţională, în special tinerii şi în special în vacanţe: "i am looking for a job", adică te uiţi pentru un job. Dar ce fel de job? Any job! Spălător de vase, orice, numai să fac ceva ce părinţii, începând de la Rockefeller şi terminând cu cine vrei dumneata acolo, îi obligă. Să vadă how do you make a dollar. Eu i-aş obliga să vadă cât costă kilu' de pâine sau cât costă o franzelă sau un litru de lapte.