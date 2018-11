Fotbal: Cosmin Contra - Trebuie să câştigăm cu Lituania, pentru ca meciul din Muntenegru să aibă miză

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Mogoşoaia, că tricolorii trebuie să câştige partida de sâmbătă, cu Lituania, din Liga Naţiunilor, pentru ca meciul cu Muntenegru, din 20 noiembrie, să mai aibă o miză.''Indiferent de ce se va întâmpla în meciul Serbia - Muntenegru, dacă noi vom câştiga vom ajunge la meciul din Muntenegru să jucăm pentru ceva, ori locul doi, ori locul întâi. Trebuie să ne facem treaba noastră şi să nu ne gândim la celălalt meci. Să fim concentraţi de la început şi să încercăm să ne facem meciul uşor'', a spus Contra.''Lituania a demonstrat în meciul tur că nu e o echipă pe care să o învingem foarte uşor, mai ales dacă noi nu facem lucrurile bine'', a subliniat selecţionerul.Contra are o strategie comună pentru cele două partide: ''În mintea mea există o strategie să mă gândesc şi la meciul din Muntenegru. Voi păstra poate 3-4 jucători care să fie proaspeţi în Muntenegru, pentru că avem nevoie. De-a lungul timpului am demonstrat că jucând odată la trei zile avem tendinţa să scădem din randament, iar dacă introduci 3-4 jucători proaspeţi se poate ca acest randament să nu scadă foarte mult''.''S-a întâmplat ca unii jucători să fie suspendaţi, unii accidentaţi. Mâine voi lua decizia în privinţa primului unsprezece. Oricine va intra pe teren va merita să fie între titulari, pentru că au jucat foarte bine şi la echipele lor de club şi s-au prezentat foarte bine şi săptămâna asta'', a adăugat Contra.Selecţionerul a recunoscut că în momentul de faţă soarta echipei României în grupă nu mai depinde de meciurile sale: ''În momentul de faţă nu mai depinde de noi situaţia din grupă. Ce n-a mers? Nu am câştigat acasă primul meci cu Muntenegru, un meci foarte greu, în condiţii speciale, fără spectatori, sunt două puncte pierdute, cu care eram pe primul loc în momentul de faţă. În dubla cu Serbia, la meciul retur, strategia pe care am avut-o s-a stricat când Tamaş a luat cartonaşul roşu, iar în a doua repriză nu am mai putut să avem o abordare mai îndrăzneaţă şi să încercăm să câştigăm acest meci. Asta nu înseamnă că nu mă gândesc că putem câştiga grupa. Din păcate, nu mai depindem de noi, sunt realist''.Contra a vorbit şi despre obiectivele sale la naţională şi a amintit că a început o schimbare a generaţiilor, proces care se află în plină desfăşurare.''Obiectivul meu din contract este calificarea la EURO 2020. În niciun moment nu mi-am simţit postul ameninţat. Cea mai mare încredere am simţit-o din partea federaţiei, a conducerii federaţiei'', a subliniat Contra.''Dacă vom termina pe locul doi şi nu vom juca această semifinală din Liga Naţiunilor, iar la anul nu ne vom califica din grupele preliminare ale EURO 2020 e clar că putem vorbi de un eşec. De când sunt la echipa naţională s-a văzut că se face acest schimb de generaţii, cu calm, cu răbdare. Dacă jucătorii nu au pierdut niciun meci în 2018, indiferent dacă amical sau oficial, şi noi vorbim despre eşecuri, nu ştiu ce se poate întâmpla pe viitor. La 2-3 înfrângeri la rând am fi crucificaţi toţi'', a declarat Contra.''Cu mine au debutat deja 13 jucători, dintre care foarte mulţi tineri, la meciul cu Serbia am avut cinci jucători sub 21 de ani, doi sub 19, echipa naţională este neînvinsă în 2018, nu ştiu ce-şi mai doreşte presa din România, dacă nu vede schimbarea în bine la echipa naţională'', a continuat selecţioner, nemulţumit de zvonurile vehiculate de presă şi de comentariile altor tehnicieni la adresa echipei reprezentative.''Dacă ne va ajuta rezultatul din meciul Serbia - Muntenegru, putem termina şi pe primul loc, dacă nu, încercăm să terminăm pe locul doi, este foarte important, din perspectiva tragerii la sorţi a preliminariilor EURO 2020. Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă noi vom câştiga cele două meciuri eu sunt sigur că putem fi între cele patru naţionale care sunt cele mai bune de pe locul doi'', a subliniat Contra.Fostul internaţional a menţionat că în câteva săptămâni va scăpa de cârje după operaţia suferită la picior: ''După operaţie trebuie să folosesc cârjele 7-8 săptămâni, dar mai am puţin şi scap de ele. Doctorul mi-a spus să stau liniştit, dar mi-e imposibil, pentru că asta e firea mea şi trăiesc meciurile la intensitate maximă, iar mâine sper să fiu atent cât de cât şi să nu fac vreo prostie şi să revin pe masa de operaţie. Sper ca băieţii să mă ajute să stau liniştit''.România va întâlni sâmbătă echipa Lituaniei, de la ora 21,45, pe stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti, în Grupa a 4-a din Seria a treia a Ligii Naţiunilor, iar partida cu Muntenegru se va juca pe 20 noiembrie la Podgorica (21,45).AGERPRES (A, autor: Mihai Ţenea, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ady Ivaşcu)

