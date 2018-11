Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Apelul de proiecte pentru Start-up Nation 2018 va fi lansat pe 1 Decembrie

17:00

Vizitatorii Asia Fest pot încerca, de vineri până duminică, gustul mâncării stradale chineze, dar şi dulciuri din Siria, pot testa efectele medicinei orientale sau pot cumpăra covoare persane şi vase lucrate cu migală, cei mai îndemânatici având ocazia de a se înscrie şi la concursuri de kendama. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOFestivalul dedicat culturii Asiei a fost deschis oficial vineri, la Romexpo şi cuprinde standuri rezervate ţărilor de pe întreg continentul. Pentru pasionaţii de gastronomia coreeană există un stand unde cei interesaţi pot cumpăra ingredientele necesare pentru prepararea unui anumit produs, dar gusturile Asiei pot fi testate şi pe loc - în spaţiile cu produse din bucătăria thailandeză, chineză, indiană ori japoneză. De la burek la baclava - şi delicatesele bucătăriei turce sunt expuse la festival. De asemenea, deserturile siriene pot fi gustate de cei care aleg să vină la eveniment.Popularul obiect kendama are o scenă dedicată în pavilionul Asia Fest, unde, pe parcursul festivalului, vor fi organizate ateliere, dar şi competiţii pentru începători sau avansaţi în mânuirea acesteia.Coreea este reprezentată, la festival, atât prin cultura populară - cu concursuri de "K-Pop cover" şi "K-Pop dance"-, cât şi prin ateliere de gătit tradiţional sau produse cosmetice. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOGastronomia stradală chineză poate fi testată la unul dintre standuri, dar şi medicina din această ţară are un spaţiu dedicat. În câţiva metri pătraţi, vizitatorii regăsesc un cabinet de acupunctură, unde pot testa câteva proceduri tradiţionale.Ciprian Popescu, specialist în acupunctură la centrul Lotus, a spus că vizitatorii pot încerca această procedură tradiţională, dar şi masajul terapeutic chinezesc."De obicei, majoritatea pacienţilor din România încearcă tratamentele care sunt oferite de medicina occidentală şi dacă nu se obţin rezultatele dorite atunci se mai gândesc şi la alte variante de tratament", a declarat pentru AGERPRES acesta.El a precizat că, în unele cazuri, prin medicina chineză se ajunge la rezultate care nu pot fi obţinute prin alte forme de tratament". "Există şi aici o diagnosticare precisă, se ştie în ce afecţiuni se poate, în ce afecţiuni nu se poate. (...) Este bine ca pacientul să ştie de la început ce se poate sau ce nu se poate face", a arătat Popescu.Acupunctura poate da rezultate, spune el, în toate cazurile, mai puţin în cel al bolilor în stadiu terminal. "Cu excepţia acestor cazuri, care necesită intervenţii chirurgicale sau alte tratamente, în principiu, cam orice altă afecţiune se poate trata", a adăugat el. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOPe lângă experienţa unor ateliere, demonstraţii şi concerte, vizitatorii pot alege să cumpere şi obiecte de decor realizate manual, cu migală. Printre aceste obiecte se numără covoare persane sau farfurii de cupru, de la un stand dedicat artei iraniene. Acolo, Atefeh, care este refugiată din Iran şi locuieşte în România de 13 ani, are un stand cu bijuterii lucrate manual de ea. De altfel, la Asia Fest este prezentă şi organizaţia ActivRandom, ce oferă consiliere şi formare profesională pentru femeile refugiate sau migrante, în vederea integrării lor pe piaţa muncii.Asia Fest este primul festival din România dedicat promovării valorilor culturale ale continentului asiatic şi este conceput ca un dialog cultural, un mix compus atât din spectacole, prezentări şi workshop-uri culturale, cât şi din produse culinare. Prima ediţie a festivalului a avut loc în 2013, la Sala Dalles. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOBiletul de intrare la eveniment este de 10 lei. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)