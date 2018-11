Contra îi cere lui Rotariu să se transfere: "Acolo va fi un pas înainte" » De ce nu l-a convocat

20:30

După primarul Gabriela Firea a închis Arena Națională, FCSB ar urma să se mute la Pitești, acolo unde Eml Săndoi, antrenorul celor de la FC Argeș, îi așteaptă pe steliști."Când am văzut că FCSB are probleme, am bănuit că vor alege varianta Pitești. Eu sunt antrenor, nu e problema mea. Nu mă deranjează deloc. Cred că doar o dată o să ne suprapunem cu FCSB, dar nu e nicio problemă. ...