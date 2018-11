Fetița lui Vladimir Drăghia s-a îmbolnăvit. „Am stat toată ziua împreună în…”

20:30

Scriitorul William Goldman, în vârstă de 87 de ani, scenarist premiat de două ori cu premiul Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969) şi adaptarea „All the President's Men" (1976), a murit joi noapte, în casa lui din Manhattan, scrie Variety. Presa americană scrie că prolificul scriitor şi scenarist a […]