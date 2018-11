Scandal de amploare la Exatlon România, în echipa Faimoșilor. „Ne-am săturat să auzit toata ziua: p***”

Echipa Faimoșilor de la Exatlon România este în corzi. Scandalurile dintre fetele și băieții din echipă continuă. Fetele din echipa Faimoșilor îi acuză pe coechipierii băieți de falsitate, ipocrizie și că nu le respectă pe femei. „Nu am înţeles de ce a zis Giani că suntem două tabere. După am aflat ce s-a întâmplat, am […] Post-ul Scandal de amploare la Exatlon România, în echipa Faimoșilor. „Ne-am săturat să auzit toata ziua: p***” apare prima dată în Libertatea.ro.

