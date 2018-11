Petru Luhan (PNL): România a obţinut încă 2,3 miliarde de euro în bugetul viitor al UE

20:30

Sportiva română Andreea Ana a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că bronzul cucerit la categoria 53 de kilograme la Campionatele Mondiale de lupte Under 23 care se desfăşoară în aceste zile la Sala Polivalentă din Bucureşti este cea mai importantă medalie din cariera ei de până acum."Sunt foarte fericită că am câştigat medalia de bronz având în vedere că adversarele au fost mai mari ca mine. Mă bucur foarte mult, este cea mai importantă medalie din cariera mea de până acum. În trecut am ieşit de două ori pe locul doi la Campionatele Mondiale de cadeţi, dar nu se compară cu nivelul de la Under 23. Lupta cu sportiva din Mongolia (n.r. - Bolortuya Bat Ochir) a fost una foarte strânsă. Sunt mulţumită că am reuşit să ţin de puncte până la capăt şi să câştig", a spus ea.Chiar dacă este încă junioare, Andreea Ana îşi doreşte să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo când va avea 20 de ani. "Eu am acum 18 ani şi mai am încă doi ani de juniorat. Dar nu e prea devreme să mă gândesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt conştientă că e foarte greu, dar dacă voi munci probabil voi reuşi. Dorinţa mea e să particip la Tokyo, totul depinde numai de mine", a precizat Ana.Sportiva română Andreea Beatrice Ana a câştigat, vineri, medalia de bronz la categoria 53 kilograme la Campionatele Mondiale de lupte Under 23 care se desfăşoară în aceste zile la Sala Polivalentă din Bucureşti.Medaliată cu argint la Campionatele Mondiale de lupte pentru cadeţi de la Atena din 2017, Andreea Ana (18 ani) a învins-o în lupta pentru bronz pe Bolortuya Bat Ochir (Mongolia).Sportiva născută în Mangalia a trecut în optimi de Katarzyna Kaminska (Polonia), în sferturi de Aigul Nuralim (Kazahstan), fiind învinsă în semifinale de Momoka Kadoya (Japonia).România are patru medalii cucerite până acum la Campionatele Mondiale de la Bucureşti: Mihai Radu Mihuţ - bronz la cat. 63 kg (greco-romane), Nicu Ojog - argint la cat. 82 kg (greco-romane), Ştefania Priceputu - bronz la cat. 50 kg (lupte feminin), Andreea Ana - bronz la cat. 53 kg (lupte feminin). De asemenea, delegaţia noastră are asigurată şi a cincea medalie, aur sau argint, ca urmare a calificării în finala categoriei 72 de kilograme a Alexandrei Anghel (lupte feminin). Aceasta o va întâlni în ultimul act pe Buse Tosun din Turcia.România participă cu 30 de sportivi, câte 10 la fiecare stil, la Campionatele Mondiale de lupte rezervate sportivilor sub 23 de ani, găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti în perioada 12-18 noiembrie.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Federaţia Română de Lupte/Facebook