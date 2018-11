Prognoza meteo în weekend. A venit iarna! Zonele țării afectate de ninsori în următoarele ore

00:00

In general, cand ne referim la purtarea unui aparat dentar ne gandim la rezultatele de ordin estetic pe care le are un asemenea tratament asupra danturii. Astfel, in conditiile in care oricine isi doreste un zambet fara cusur, redat de niste dinti perfect aliniati, tot mai multe persoane – atat copii, cat si adulti – apeleaza la un tratament cu aparat dentar care sa le imbunatateasca semnificativ aspectul dintilor.