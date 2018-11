Naționala lui Contra trebuie să facă în două meciuri ce nu a reușit în patru!

România are nevoie să câștige ultimele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor ca să fie sigură de locul doi, dar cu actualul selecționer are un procent de numai 33% succese în confruntările cu miză.Cosmin Contra încă e optimist. Aritmetica pentru calificarea la Euro, din Liga Națiunilor, îl susține. Teoretic, România mai are șanse chiar să câștige grupa noii competiții, dacă liderul, Serbia, se încurcă. ...

