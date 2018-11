liveSCORE de la ora 11:00 » Continuă lupta pentru promovare » 8 meciuri se joacă azi

09:20

România are nevoie să câștige ultimele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor ca să fie sigură de locul doi, dar cu actualul selecționer are un procent de numai 33% succese în confruntările cu miză.Cosmin Contra încă e optimist. Aritmetica pentru calificarea la Euro, din Liga Națiunilor, îl susține. Teoretic, România mai are șanse chiar să câștige grupa noii competiții, dacă liderul, Serbia, se încurcă. ...