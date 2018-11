Fitch a confirmat ratingul României la "BBB minus", cu perspectivă stabilă

11:00

Scriitorul şi romancierul american William Goldman, care a semnat scenariile mai multor filme de succes ca ''All the President's Men" sau "Marathon Man", a murit vineri, la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia lui vineri, informează France Presse.Născut în Highland Park în statul Illinois, William Goldman a început ca romancier şi a publicat primul său roman la 26 de ani, "The Temple of Gold", bine primit de critici.Dar în calitatea sa de scenarist va cunoaşte un succes mondial, scriind o serie impresionantă de producţii hollywoodiene.''Butch Cassidy şi Sundance Kid'' (1969), cu Paul Newman şi Robert Redford capete de afiş, va fi paşaportul său spre glorie, filmul aducându-i un Oscar pentru cel mai bun scenariu.Va continua cu Butch Cassidy şi Sundance Kid (1976), pentru care a fost recompensat cu al doilea Oscar, ''Marathon Man'' (1976), ''A bridge too far'' (1977), 'Princess Bride' (1987) şi 'Misery' (1990).Într-un interviu pentru PBS, în anul 2000, el a explicat că s-a temut toată viaţa să nu deranjeze spectatorii şi a folosit în mod constant o serie de "trucuri" pentru a-i distra şi a spus că nu există reţetă pentru a scrie scenariul unui film.William Goldman a ales să trăiască în New York toată viaţa, departe de Hollywood, pe care îl detesta."Hollywoodul este plin de zvonuri şi minciuni", a spus el în timpul interviului pe PBS.A scris chiar şi o carte, "Adventures in the Screen Trade", în care prezintă o imagine vitriolică a industriei cinematografice.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: WilliamGoldmanAuthor/facebook.com