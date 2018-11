Halucinant! Adevăratul motiv pentru care Oana Ioja s-a spânzurat!? Fiica unui afacerist din Arad urma să…

23:10

Caz uluitor în lumea politică românească! Șeful Comisiei de Apărare și Siguranță Națională din Senat se află în centrul unei mega-controverse. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Politicianul, supranumit senatorul „Facebook”, după ce a propus o lege care să controleze conținutul postărilor de pe celebra rețea de socializare, este acuzat că nu și-ar recunoaște […] The post Senatorul ”Facebook”, acuzat că nu-și recunoaște fiul de 6 ani! appeared first on Cancan.ro.