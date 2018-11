A adormit la volan şi a provocat un accident înfiorător. Poliţiştii au avut un ŞOC la descarcerare. Cine era la volan

10:10

Saturn este cea de-a sasea planeta de la Soare si are nevoie intre 28 si 30 ani pentru a face o revolutie completa in jurul Soarelui. In fiecare an, Saturn intra in miscare retrograda pentru aproximativ 5 luni, asa cum a fost si in acest an, din 18 aprilie 2018 pana pe 6 septembrie 2018. Citește mai departe...