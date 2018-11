VIDEO | Imagini șocante în stația de metrou Piața Sudului. Un student a salvat un om care voia să se arunce în fața trenului

14:00

Actrița Maria Buză are o carieră de succes și o căsnicie așa cum și-a dorit. În urmă cu ceva timp și-a deschis un restaurant de care se ocupă împreună cu soțul ei, însă, o afacere presupune și probleme uneori. Vedeta recunoaște că nu este ușor și că are datorii mari, dar nu se dă bătută.