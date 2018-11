Scandal uriaș cu un grup de pe Facebook! S-a ajuns până la Zuckerberg! ”Opriți Jihadul!”

11:30

Cristian Onofrei și Alexandru Vlasie, doi militari din Galați, aleargă 550 de kilometri până la Alba Iulia. Cursa va fi terminatăchiar pe 1 Decembrie, iar militarii vor reface traseul Regimentului 11 Dorobanți „Siret” Galați, din campania anului 1916. Cei doi militari marchează, astfel, 100 de ani de la Marea Unire, transmite corespondentul Mediafax. Cursa de 550 […] The post Cristian Onofrei și Alexandru Vlasie, doi militari din Galați, aleargă 550 de kilometri până la Alba Iulia. Ei refac traseul Unirii | VIDEO appeared first on Cancan.ro.