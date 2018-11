Găina cu pui vii NU A FĂCUT RĂU nimănui. Ion Cristoiu: FAKE NEWS e altceva

20:30

”În ceea ce ne priveşte nu mă simt suficient împlinit şi mulţumit de ceea ce am dat societăţii, sponsorilor mei şi ai noştri care sunteţi dumneavoastră. Ca să putem creşte, va trebui să existăm sub forma unei companii media complete”, a afirmat Adrian Sârbu, în cadrul conferinţei ”Ce am făcut în ultimii 20 de ani?”, organizată vineri de Ziarul Financiar (ZF), la Banca Naţională a României. Astfel, pentru a se dezvolta, Mediafax Group plănuieşte dezvoltarea unei televiziuni digitale. ”Evident, nu...