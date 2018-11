Siria: 43 de persoane ucise, în majoritate civili, în raiduri ale coaliţiei anti-SI, potrivit OSDO

16:50

Filmul ''Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari'' (2018) al regizorului român Radu Jude va avea patru proiecţii în cadrul festivalului de film Cinemania, care se desfăşoară la Sofia până pe 30 noiembrie. La una dintre aceste proiecţii, cea din 29 noiembrie, va fi prezent şi regizorul, a anunţat co-producătorul bulgar al festivalului Rositsa Rossitsa Valkanova, conform BTA.Festivalul, al cărui motto este "Filme mari în faţa unor premii mari", a început în 15 noiembrie, dar sâmbătă se lansează gala premierelor străine, care începe cu filmul 'Everybody Knows' al regizorului iranian Asghar Farhadi care a deschis şi Festivalul de la Cannes. Penelope Cruz şi Javier Bardem sunt vedetele din acest thriller dramatic co-produs de Spania, Franţa şi Italia.Programul mai include 'The White Crow', regizat de Ralph Fiennes şi dedicat balerinului sovietic Rudolph Nureyev, sau noul documentar al lui Wim Wenders', 'Pope Francis: A Man of His Word'.Proiecţiile au loc La Sofia, Varna şi Plovdiv."Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari", cel mai recent lungmetraj al lui Radu Jude, vorbeşte despre masacrarea populaţiei evreieşti din Odesa de trupele române în cel de-al Doilea Război Mondial. Filmul este câştigătorul Globului de Cristal, marele premiu la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary.Cinemania Film Fest a fost organizat pentru prima dată în 1987 sub titlul Panoramă mondială de film. Numele Cinemania a fost adăugat în 1991. Gama de categorii de filme şi participarea internaţională au crescut considerabil de-a lungul anilor. Festivalul oferă cele mai bune producţii americane independente şi filme noi din Bulgaria, ţările balcanice, Europa şi Asia.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)