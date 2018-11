Daniel Iordăchioaie s-a ales cu dosar penal și riscă închisoarea! Ce faptă a comis cântărețul

12:20

Betty Salam a răbufnit în public, după ce a primit mai multe critici, pentru că a ales să nu își pună sutien la rochia sexy și provocatoare pe care a purtat-o noaptea trecută la un eveniment. Tânăra mămică și-a făcut apariția la o petrecere cu ștaif la brațul soțului ei, Cătălin Vișănescu. Citește și: Betty […]