Brănescu (ANSVSA): Nu se poate controla fiecare cetăţean care sacrifică porcul; nu putem pune un jandarm la fiecare poartă

19:50

Profesorul Ioan Stanomir a afirmat sâmbătă seara, la Târgul Gaudeamus, că personalitatea căreia îi atribuie identitatea tutelară pentru secolul XX românesc este Nicolae Ceauşescu şi a accentuat că mutaţiile pe care le-a produs regimul acestuia sunt "dramatice şi atât de profunde"."Dacă ne uităm la aritmetica acestui secol care ne desparte de anul 1918, România Mare este mai mică ca durată decât domnia lui Nicolae Ceauşescu şi este la jumătatea intervalului comunist ca durată. (...) Acest secol pe care noi ne pregătim să-l încheiem nu este secolul celor care au gândit Proclamaţia de la Alba Iulia. Întâmplător sau nu, ponderea lor în proiectul politic interbelic şi în proiectul politic românesc la nivel de un secol a fost mai degrabă marginală. Este secolul altcuiva, despre care am scris în nenumărate rânduri: este secolul lui Nicolae Ceauşescu. De aceea, ori de câte ori sunt întrebat cine este personalitatea căreia eu i-aş atribui identitatea tutelară pentru secolul XX românesc, fără ezitare răspund că este Nicolae Ceauşescu", a spus Stanomir, la lansarea cărţii sale "La Centenar. Recitind secolul României mari", apărută la Editura Humanitas.Politologul a adăugat că nu poate fi bănuit că s-ar afla "sub influenţa unor substanţe halucinogene", ar fi încurcat lansarea şi s-ar fi trezit la revista "Pentru patrie" sau la "Arici Securici"."Nu este cazul meu, dar pot să argumentez că, dacă este un regim care a schimbat România de o manieră ireversibilă, acesta este regimul Ceauşescu. (...) Dacă bărbaţii şi femeile care ne conduc au un părinte fondator la care trebuie să revină pentru a se înţelege acesta este Nicolae Ceauşescu. Şi, pe cale de consecinţă, dacă, după 30 de ani din 1989, noi suntem mai mult sau mai puţin înapoi la punctul din care am pornit sub raportul vorbirii limbii române şi al calităţii înţelegerii noastre ca naţiune, înseamnă că Nicolae Ceauşescu este simbolul celui mai important regim pe care această ţară l-a avut. Şi, oricât de mult ne-am dori să gândim despre secolul acesta sub semnul lui Ionel Brătianu, sub semnul lui Iuliu Maniu, sub semnul lui Iuliu Hossu, sub semnul lui Alice Voinescu, sub semnul Elisabetei Rizea şi sub semnul celor din Decembrie 1989, mi-este teamă că personalitatea care va da numele regimului celui mai însemnat ca influenţă este Nicolae Ceauşescu", a argumentat Stanomir.În opinia acestuia, "mutaţiile pe care le produce (regimul Ceauşescu - n.r.) sunt atât de dramatice şi atât de profunde", niciunul dintre regimurile despre care a scris în volum neavând "capacitatea de a pătrunde în fibrele societăţii noastre cu aceeaşi intensitate, cu aceeaşi brutalitate şi cu aceeaşi subtilitate ca regimul lui Nicolae Ceauşescu", acestuia "datorându-i tot ceea ce avem în România de astăzi, de la percepţia asupra identităţii noastre, la habitat şi la viziunea despre viitor". AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Daniela Juncu)