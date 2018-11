Meleşcanu: Mihnea Constantinescu a fost unul dintre cei mai respectaţi ambasadori şi un om de o mare calitate profesională

11:40

Actorul, scenaristul şi producătorul american Owen Wilson, nominalizat la Oscar pentru pelicula "The Royal Tenenbaums" (O familie genială, 2001), este cunoscut pentru umorul său subtil şi pentru rolurile din comedii precum "Shanghai Noon" (Cowboy Shaolin), "Zoolander" (Zoolander Manechinul) sau "The Wedding Crashers" (Spărgătorii de nunţi).Owen Cunningham Wilson s-a născut la 18 noiembrie 1968, în Dallas, Texas, potrivit www.biography.com. Wilson a crescut alături de alţi doi viitori actori: fraţii săi Andrew şi Luke.După ce a fost exmatriculat, în clasa a X-a, de la St.Mark's School of Texas, şi-a continuat studiile la Şcoala Thomas Jefferson, apoi a urmat Institutul Militar New Mexico, conform www.thefamouspeople.com şi www.imdb.com.A absolvit Universitatea Texas din Austin, unde l-a întâlnit pe viitorul regizor Wes Anderson, care i-a devenit prieten şi colaborator. Wilson şi-a făcut debutul în cinematografie scriind, împreună cu Wes Anderson, scenariul pentru "Bottle Rocket" (Pungaşi la drumul mare, 1996).Curând după aceea, s-a mutat la Hollywood, împreună cu cei doi fraţi ai săi, continuându-şi colaborarea cu Anderson la alte filme: "Rushmore" (1998), "The Royal Tenenbaums" (O familie genială, 2001). "The Royal Tenenbaums" le-a adus celor doi o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original.Pe lângă colaborarea cu Anderson, Wilson a apărut în câteva filme cu buget mare alături de actorul (şi bunul său prieten) Ben Stiller, printre care "Meet the Parents" (Un socru de coşmar, 2000) şi cele două continuări ale sale, "Meet the Fockers" (Doi cuscri de coşmar, 2004) şi "Little Fockers" (O familie de coşmar, 2010), "Zoolander" (Zoolander Manechinul, 2001) şi Zoolander 2 (Zoolander no. 2, 2016), "Starsky & Hutch" (Starsky şi Hutch, 2004). Cu "The Wedding Crashers" (Spărgătorii de nunţi), din 2005, cu Vince Vaughn, Wilson a obţinut unul dintre cele mai mari succese de box-office.În 2006 a coprodus şi a jucat în comedia "You, Me, and Dupree" (Doar tu şi eu. Al treilea e în plus), iar în 2008 a apărut în "Marley & Me" (Eu şi Marley).Ca urmare a rolului interpretat în 2011 în "Midnight in Paris" (Miezul nopţii în Paris), a fost nominalizat la Globul de Aur, în 2012, pentru Cel mai bun actor (categoria film muzical şi de comedie), scrie www.cinemagia.ro.A interpretat roluri care au fost foarte bine primite de critici şi de public în "The Grand Budapest Hotel" (Hotel Grand Budapest, 2014), "She's Funny That Way" (Viaţa bate filmul, 2014) şi, mai recent, în pelicula "Lost in London" (2017).Wilson şi-a împrumutat vocea personajului Lightning McQueen (Fulger McQueen), celebra maşină vopsită în roşu şi galben din franciza animată "Cars" (Maşini) - "Cars" (2006), "Cars 2" (2011), "Cars 3" (2017), realizând unul dintre cele mai apreciate roluri ale sale.Din filmografia sa, mai amintim: "The Cable Guy" (Tipu' de la cablu, 1996), "Anaconda" (1997), "Armageddon" (Armageddon - Sfârşitul lumii?, 1998), "Permanent Midnight" (Povestea lui Jerry, 1998), "The Haunting" (Castelul bântuit, 1999), "Breakfast of Champions" (Mic-dejunul campionilor, 1999), "Shanghai Noon" (Cowboy Shaolin, 2000), "Behind Enemy Lines" (In spatele liniilor inamice, 2001), "I Spy" (Sunt spion, 2002), "Shanghai Knights" (Cavalerii Shaolin, 2003), "The Big Bounce" (Lovitura, 2004), "Around the World in 80 Days" (Ocolul Pământului în 80 de zile, 2004), "The Life Aquatic cu Steve Zissou" (Steve Zissou: Cel mai tare de pe mare, 2004), "The Wendell Baker Story" (Povestea lui Wendell Baker, 2005), "Night at the Museum" (O noapte la muzeu, 2006), "The Darjeeling Limited" (Un tren numit Darjeeling, 2007), "Drillbit Taylor" (Garda de corp, 2008), "Night at the Museum: Battle of the Smithsonian" (O noapte la muzeu 2, 2009), "Fantastic Mr. Fox" (2009), "Marmaduke" (2010), "How Do You Know" (Cum ştii dacă ai noroc?, 2010), "Hall Pass" (Concediu de la căsnicie, 2011), "The Big Year" (Un an de pomină, 2011), "The Internship" (Stagiarii, 2013), "Free Birds" (Păsări libere, 2013), "Are You Here" (Familie, prieteni şi alte catastrofe, 2013), "Inherent Vice" (Viciu inerent, 2014), "Night at the Museum: Secret of the Tomb" (O noapte la Muzeu: Secretul Faraonului, 2014), "No Escape" (Fără scăpare, 2015), "Masterminds" (Hoţi de geniu, 2016), "Wonder" (Minunea, 2017), "Father Figures" (Bastarzii, 2017).Celebru acum datorită personajelor sale amuzante, Owen Wilson este faimos şi pentru părul său blond şi pentru nasul strâmb, considerat semnul său distinctiv - actorul şi-a spart nasul de două ori, jucând fotbal şi într-o bătaie la şcoală, potrivit www.factinate.com. AGERPRES/(Documentare - Doina Lecea, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: facebook.com/owenwilsonwow