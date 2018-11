Tomac: Profesori români din Ungaria, ameninţaţi că vor fi sancţionaţi dacă participă la o acţiune dedicată Centenarului

12:20

În anii '80-'90, Romina Power alcătuia, alături de Al Bano (Albano Carissi), unul dintre cele mai cunoscute şi celebre cupluri de cântăreţi din muzica italiană. Romina este fiica actorilor Tyrone Power, june prim al anilor '30, şi a Lindei Christian.Frumoasă, înaltă, subţire, Romina Power a început să joace în filme de la 14 ani, dar a pasionat-o mai mult muzica, mai ales după căsătoria cu Al Bano. Vreme de două decenii, cei doi au efectuat nenumărate turnee în întreaga lume, au apărut în show-uri de televiziune, în festivaluri.După despărţirea de Al Bano, Romina a continuat să cânte singură, a jucat în filme şi chiar a regizat.***Actriţă, cântăreaţă şi compozitoare, Romina Power s-a născut la 2 octombrie 1951, în Los Angeles, California. A urmat cursurile unui colegiu din Anglia şi a devenit interesată de muzică, printre favoriţi aflându-se The Beatles, Bob Dylan, muzica americană şi muzica folclorică mexicană (mariachi). Începe să cânte la chitară şi să compună.Debutul în film a fost la 14 ani, în filmul "Menage all'italiana", apoi în drama "Marquis de Sade: Justine", potrivit site-ului cinemagia.ro. Sursa foto: rominapowerofficial/facebook.comÎn 1968 a filmat alături de cel ce-i va deveni soţ (1970), Albano Carrisi, şi cu care va forma un cuplu de cântăreţi celebru în întreaga lume, Al Bano & Romina Power. În 1970 s-a născut prima fiică, Ylenia, în 1973 - fiul Yari, în 1985 şi 1987 fiicele Christel şi Romina. În ianuarie 1994, Ylenia, care plecase împreună cu muzicianul Alaxander Masakela în New Orleans, dispare misterios. Al Bano şi Romina se despart în urma acestei tragedii.Abia în 2013, Romina şi Al Bano se reunesc pe scenă, la Moscova, cu ocazia unui triplu concert la care au participat mai mulţi cântăreţi italieni. Ulterior au mai avut concerte în toată lumea, în cadrul "Reunion Tour".Din filmografia Rominei Power amintim: "Nel sole" (1967), "Assicurasi vergine" (1967), "Pensando a te" (1969), "Femmine insaziabili" (1969), "Il suo nome e Donna Rosa" (1969), "Angeli senza paradiso" (1970), "Mezzanotte d'amore" (1970), "La signora Ava" (1975), "Il Ritorno di Sandokan" (1996), "Tutti i sogni del mondo" (2003), "Go Go Tales" (2007), "Il segreto di Italia" (2014).***Actorul Tyrone Power s-a născut la 5 mai 1913, în Cincinnati. A studiat la Academia Sisters of Mercy, Academia Sf. Xavier, şcoala pregătitoare de la Universitatea din Dayton şi a absolvit Purcell High School în 1931. A debutat în teatru în 1931, cu roluri în piese shakespeariene la teatre din Chicago, a lucrat la teatrul din Santa Barbara, la West Falmouth, Massachusetts.Debutul în cinematografie a avut loc în 1932, cu filmul "Tom Brown of Culver". În 1936 a încheiat un contract cu studiourile 20th Century-Fox, după succesul cu "Lloyds of London". Până în 1942 a jucat în "Blood and Sand", "Son of Fury: The Story of Benjamin Blake", "The Rains Came", "In Old Chicago", în filmele muzicale "Alexander's Ragtime Band", "Second Fiddle", "Rose of Washington Square", westernurile "Jesse James", "Brigham Young". În 1940 avea un succes enorm cu filmul "Mark of Zorro".În perioada 1942-1946 a fost pilot în armata americană. După război a jucat în "The Razor's Edge", apoi în "Nightmare Alley", "This Above All", "The Black Swan", "The Luck of the Irish", "American Guerrilla in the Philippines", "The Mississippi Gambler", "Untamed", "The Sun Also Rises", "Witness for the Prosecution". A murit la 15 noiembrie 1958, în timp ce filma pentru "Solomon and Sheba".Tyrone Power a fost recompensat cu o stea pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood, conform cinemagia.ro. Sursa foto: ClassicHollywoodLAT/facebook.com***Linda Christian (nume real Blanca Rosa Welter), s-a născut la 13 noiembrie 1923, în Tampico, Mexico. A debutat în filmul "Up in Arms" (1944). Au urmat rolurile din: "Holiday in Mexico"(1946), "Green Dolphin Street" (1947), "Tarzan and the Mermaids" (1948). A fost prima fată Bond pe ecran iar la televiziune, cu Barry Nelson, în 1954, în adaptarea "Casino Royale". S-a remarcat apoi în "Athena" (1954), "The House of the Seven Hawks" (1959), "The V.I.P.s" (1963), "The Moment of Truth" (1965). A murit la 22 iulie 2011, în Palm Desert, California. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Irina Giurgiu)