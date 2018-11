liveSCORE + FOTO Dramatism în Anglia - Croația! Vicecampioana europeană retrogradează în Liga Națiunilor » Toate meciurile zilei

13:50

Partida dintre Muntenegru și România, de marți, ora 21:45, are încă o miză importantă. Dacă pierd, muntenegrenii vor cădea cel mai probabil în Liga D din Liga Națiunilor.Conform regulamentului din Liga Națiunilor, din liga C, care are o grupă de 3 echipe și 3 grupe de câte 4 echipe, retrogreadează în Liga D cele 3 locuri 4 și cel mai slab loc 3. ...