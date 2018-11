Vainer: Sunt teme care, indiferent de vârstă, mai au rezultate greu de suportat, cum a fost Holocaustul

13:30

Toamna toate visele călătorilor, împătimiţi sau nu, se îndreaptă spre Târgul de Turism al României, spre surprizele şi reducerile pregătite de agenţii special pentru acest eveniment.Ediţia a 40-a a Târgului de Turism al României, organizată la Romexpo între 15 şi 18 noiembrie, s-a desfăşurat inclusiv sub semnul unui nou Black Friday, pe care unii l-au numit "Greek Friday", alţii "Blue Friday".Actuala ediţie a Târgului de Turism al României s-a remarcat prin atmosfera de business dar şi prin maturitatea industriei, oportunitate, festival şi bucuria de a te simţi între prieteni, fie că sunt parteneri de afaceri, agenţi de turism sau vizitatori-călători.Bulgaria, Cuba, India, Indonezia, Palestina au venit la târg ca participanţi oficiali, cu standuri de ţară. Şi, chiar dacă Indonezia şi Cuba ne duc imaginaţia spre locuri exotice, standul Bulgariei pare că le-a cam luat publicul."Bulgaria şi-a consolidat poziţia şi vânzările în timp. Au avut o strategie de dezvoltare turistică, s-au investit bani, s-au creat adevărate resorturi, au o infrastructură mai bună ca a României. Aşa că vânzările vin. Nici măcar nu putem face o comparaţie între noi şi ei din punct de vedere al capacităţii turistice sau al numărului de turişti. Bulgaria atrage tot mai mulţi turişti şi de pe pieţe noi, precum ţările nordice, Marea Britanie, Germania creşte. Ei au o tendinţă de creştere an de an", a declarat, pentru AGERPRES, Cosmin Marinof, director de vânzări TUI TravelCenter/Eurolines.Cu toate acestea, fiind un târg dedicat cu precădere consumatorilor de vacanţe şi mai puţin, declarat, B2B, standurile de ţară au trecut aproape neobservate. Mai ales din cauza faptului că nu au mai oferit, ca în alţi ani, glamour-ul suvenirurilor.Romexpo a venit cu o nouă abordare şi a scumpit preţul biletului de intrare la Târgul de Turism la 20 de lei, faţă de 10 lei în toamna anului trecut. Nu am reuşit să aflăm motivul, dar, când organizatorii vor face bilanţul, vor fi pe plus. Estimările sunt de 20-40%."La această ediţie sunt ceva mai mulţi expozanţi decât în toamna anului trecut. Important este că toţi şi-au dat osteneala să se prezinte profesionist. Cred că asta se simte, de la an la an. Se simte şi în imagine şi în prezentarea standurilor, în calitatea consultanţilor. Rămâne de văzut câtă lume va veni să cumpere. Eforturile sunt făcute pentru ca fiecare agenţie să vândă mai mult, mai bine. Premisele sunt bune. Bani mai mulţi sunt în piaţă. Există şi voucherele de vacanţă. Dar agenţiile de turism trec, mai ales începând cu acest an, prin o perioadă extrem de dificilă, extrem de provocatoare", a precizat pentru AGERPRES Dragoş Anastasiu, fost preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România şi proprietar al Grupului Eurolines.Omul de afaceri Dragoş Anastasiu, care şi-a lansat oficial o nouă agenţie de turism, TravelBrands, un "hypermarket de turism", care se adaugă TUI TravelCenter, apreciază că, începând din 2018, se schimbă sensul şi rolul agenţiilor de turism, pentru internetul a făcut ca relaţia directă client furnizor să fie facilă."Orice intermediar este perceput, în prima fază, ca o piedică, nu ca un ajutor. Este fals. Datoria noastră, a agenţiilor de turism este să schimbăm percepţia şi să facem ca oamenii să înţeleagă rolul, sensul şi valoarea adăugată pe care consultantul de turism o are. Se schimbă ponderea între ceea ce înseamnă on-line, internet, şi off-line, agenţia de turism. De altfel, combinaţia este importantă. În special în România lumea caută on-line şi încheie procesul de rezervare off-line. Simpla prezenţă on-line nu este neapărat cheia spre succesul final", a apreciat Dragoş Anastasiu.Nici vizitatorilor târgului nu le-a fost prea uşor ca în cele patru zile să găsească oferta perfectă visului lor, agenţiile şi tour-operatorii prezentând mii de oferte pasionaţilor de turism cultural, turism de tratament, rural sau de business, dar şi celor entuziasmaţi de croaziere şi destinaţii exotice."Fiecare ediţie a târgului este o bucurie pentru că ne mobilizăm să venim cu ce avem mai bun în vederea unui nou an turistic, 2019. Noi, aici, promovăm România. Iar România, din punct de vedere turistic, este pe val în acest moment. Se vinde bine vacanţa de 1 Decembrie, au fost creşteri de 80% faţă de anul trecut, dar este explicabil pentru că, fiind în anul centenarului, multă lume vrea să fie la manifestările de la Alba Iulia. De altfel, înregistrăm creşteri pentru toate oraşele ţării, nu numai pentru staţiuni montane sau balneare. Se vinde bine Crăciunul şi Revelionul. Poate că Revelionul are o creştere mai mică, de 20%, pentru că lumea ştie că este mai scump şi s-a orientat către alte vacanţe, în perioada din ianuarie. Se vând vacanţe cu vouchere de vacanţă", a spus pentru AGERPRES, Adrian Voican, director general BIBI Touring şi preşedinte al Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare a Turismului Prahova.Acesta estimează că încă mai sunt nefolosite vouchere de vacanţă în valoare de până la trei milioane de euro."A fost o creştere pentru turismul românesc. Probabil că va fi un an de excepţie. După estimările noastre, 65% din vouchere au fost folosite pentru vacanţe pe litoral. Un fapt îmbucurător este că am văzut creşteri în zona hotelurilor de două şi trei stele pentru că în anii anteriori investiţiile în hotelurile de patru sau cinci stele au atras public select. Dar este important să facem investiţii pentru oamenii obişnuiţi, oamenii cu venituri medii. Păstrând măsura voucherelor de vacanţă suntem siguri că în cel mai scurt timp se vor moderniza şi hotelurile de două şi trei stele. Ne bucurăm să avem hoteluri premium, dar ne bucurăm să avem în primul rând hoteluri curate, modernizate, destinate oamenilor care nu au venituri foarte mari", a spus Voican.În ceea ce priveşte gradul de ocupare al spaţiilor de cazare pe Valea Prahovei în perioada sărbătorilor de iarnă, Adrian Voican apreciază un grad de ocupare între 75% şi 90%, în funcţie de staţiuni."Interesant este că staţiuni care nu aveau aflux foarte mare de turişti, ca Breaza, Câmpina, Valea Doftanei, Cheia, înregistrează un interes sporit", a subliniat Voican.Cu toate acestea, când vorbeşte despre România ca destinaţie pentru turiştii străini, Voican opinează că promovarea ţării este haotică şi blocată, încorsetată în nişte proceduri greu de pus în practică."Credem că eforturile mediului privat de a promova România trebuie susţinute şi de autorităţi. Nu poţi lăsa promovarea României pe umerii unor mici agenţii. Cred că 30 de ani în turism îmi dau dreptul să spun cu subiect şi predicat aceste lucruri. Cred că România poate mult mai mult în acest moment, iar beneficiile pe care le are, le are datorită promovării făcute chiar de turiştii străini care ajung aici", a spus Adrian Voican.Iar, pentru că Târgului de Turism al României este, pentru cei mai mulţi participanţi, zbor către destinaţii "nemaivăzute", agenţiile de turism le-au pus la dispoziţie vizitatorilor cataloagele noi pentru destinaţiile din anul 2019. Fiecare cu propria politică de marketing."Ne aşteptăm ca cererile de vacanţe în Antalya să continue trendul ascendent, astfel că, dacă în sezonul 2018 Christian Tour a operat 17 zboruri pe săptămână către această destinaţie, anul viitor vom creşte numărul de avioane charter la 20 pe săptămână. Tot datorită solicitărilor venite din partea turiştilor şi către Egipt vom creşte numărul de chartere de la 5 la 8 pe săptămână, din Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi şi Oradea. O noutate în 2019 va fi Tunisia, destinaţie care revine în catalogul nostru după o pauză, anul viitor urmând a fi operate trei chartere pe săptămână, cu plecare din Bucureşti, Cluj şi Arad", ne-a precizat Raluca Hatmanu, director de marketing şi comunicare Christian Tour.Marius Berca, director operaţional Christian Tour apreciază că insulele greceşti nu vor ieşi din topul vânzărilor realizate atât în cadrul târgului, dar şi în lunile viitoare, numărul de chartere de pe toate aeroporturile fiind în creştere."Am vândut toate produsele, nu pot să spun că în cadrul târgului una a fost mai vedetă decât cealaltă faţă de sezonul trecut. Priorităţile s-au păstrat. Am vândut în primul rând Turcia, cu Antalya, am vândut bine şi circuitele, am vândut şi Grecia. Avem creşteri, estimate aşa, la cald, de minim 15% faţă de anul trecut. La circuite, am vândut atât circuite exotice, în Asia, dar şi America, ceva mai mult comparativ cu anii trecuţi. Au fost cumpărate circuite în Cuba, Iordania, Thailanda, multe destinaţii interesante. Anul 2019 va veni cu cinci circuite noi, diferite, pe Rusia, o destinaţie europeană foarte cerută şi în 2018", a precizat Ondina Dobriban, general manager la agenţia Paralela 45.Litoralul românesc nu a trecut neobservat de vizitatorii târgului care au făcut rezervări în special pentru Mamaia, profitând de reducerile generoase de early booking, de până la 25%, puse la dispoziţie celor care îşi vor achita vacanţa până la sfârşitul anului.Având loc în weekendul reducerilor, Târgul s-a bucurat şi de oferte speciale, precum circuite în Grecia la un euro "Greek Friday". La standul Christian Tour turiştii şi-au putu cumpăra vacanţe de o săptămână în Grecia la 1 euro, pachet care include 7 nopţi de cazare la o vilă, turistul trebuind să achite doar transportul cu autocarul. Cei care vor să meargă în Turcia în concediu în 2019 au găsit oferte speciale, putând să-ţi cumpere pachete de 7 nopţi de cazare cu reduceri de 200 de euro pe cameră.Printre firmele participante la această ediţie se numără Paralela 45 Turism, Need Tour Holidays, Bibi Touring Touroperator, Touring Europabus Romania, Rezeda World Travel, Christian 76 Tour, Karpaten Holidays, Air Bucharest Transport Aerian - Kusadasi, Fibula Air Travel, Hello Holidays, Blue Air-Airline Management Solutions, C.N. Tarom, CFR Călători, Prestige Tours International, Z Tour, Malta Travel, Agetur etc.Majoritatea vizitatorilor şi-au încheiat periplu din standurile agenţiilor în faţa unui aparat de fotografiat, "împodobiţi" cu coarne de ren, urechi a la Mickey Mouse, ochelari în formă de animale. Adică cu zâmbetul pe buze şi cu cel puţin o rezervare de vacanţă în buzunar. AGERPRES/(AS - autor: Carmen Marinescu, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Irina Giurgiu)