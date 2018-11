O nouă meserie de SUCCES. Nu vă vine să credeți. E la mare căutare

17:45

Samuel Little este criminalul care a ucis peste 90 de persoane de-a lungul a 40 de ani. Cei mai renumiti criminali in serie in acest moment sunt Ted Bundy, cel care a recunoscut ca a facut 30 de victime intre 1974 si 1978 si John Wayne Gacy, care a ucis cel putin 33 de baieti si adolescenti in anii '70