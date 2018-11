Box: Andrei Arădoaie, medaliat cu argint la Campionatele Uniunii Europene

20:10

Bucureşti, 18 nov /Agerpres/ - Volumele "Povestea mea", de Michelle Obama, "Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri", de Bogdan Bucur, "Orice om îi este teamă. Un partid, trei ani şi doi premieri", de Radu Paraschivescu şi "6 poveşti cu draci", de Igor Bergler, se situează pe locuri fruntaşe în topul celor mai vândute titluri la Târgul Internaţional Gaudeamus.* La Humanitas cea mai râvnită carte este "Orice om îi este teamă. Un partid, trei ani şi doi premieri", de Radu Paraschivescu, urmată de "De la Dacia antică la Marea Unire, de la Marea Unire la România de azi", de Lucian Boia, "Aşteptând o altă omenire", de Gabriel Liiceanu, "România, te iubesc", cu texte de Paula Herlo, Rareş Năstase, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu, "Dialoguri secrete. Cum se roagă scriitorii şi personajele lor", de Ioana Pârvulescu, "Pe mâna cui suntem?", de Andrei Pleşu, "Două eseuri despre paradis şi o încheiere", de Horia-Roman Patapievici, "Variaţiuni pe o temă dată", de Ana Blandiana, "Plăceri vinovate şi datorii împlinite. 12 confesiuni (o antologie)", de Dan C. Mihăilescu, "Transparenţa", de Radu Vancu.* În topul Humanitas Fiction, pe primul loc este romanul "Tatuatorul de la Auschwitz", de Heather Morris, urmat de "Hippie", de Paulo Coelho, "Scara lui Iacov", de Ludmila Uliţkaia, "Povestiri de ţinut în palmă, de Yasunari Kawabata, "Copilul lui Noe", de Eric Emmanuel Schmitt, "Tentaţia de a fi fericit", de Lorenzo Marone, "Promisiunea zorilor", de Romain Gary, "Clădirea de piatră", de Nikos Kazantzakis, "Sala de bal", de Anna Hope. "Suspine tandre", de Yoko Ogawa.* În colecţia Humanitas Junior, primul loc în topul vânzărilor l-a ocupat "Pana lui Finist Şoimanul. Basme fantastice ruseşti", urmat de cartea "De prin veacuri. Povestiri istorice şi legende populare pentru copii", de Regina Elisabeta a României (Carmen Sylva), "George şi corabia timpului", de Stephen şi Lucy Hawking, "Basme", de Wilhelm Hauff, "Miturile Nordului. Poveştile lui Odin, Thor şi Loki".* La Polirom, topul se prezintă astfel: "21 de lecţii pentru secolul XXI", de Yuval Noah Harari; "Fontana di Trevi", de Gabriela Adameşteanu; "O viaţă în scrisori. Corespondenţă I (1879-1890)", de A.P. Cehov; "Pur şi simplu despre muzică", de Haruki Murakami şi Seiji Ozawa; "De ce scriem", de Philip Roth.* Topul preferinţelor cititorilor de Curtea Veche cuprinde: "O iarnă de poveşti", de Cristina şi Alex Donovici; "Ultima vară în Bretania", de Ada d'Albon; "Ţup, salvatoarea iernii", de Alex Donovici; "Când pielea ta e în joc. Asimetrii ascunse în viaţa de zi cu zi", de Nassim Nicholas Taleb; "Duminica la prânz", de Laura Laurenţiu.* Cele mai căutate cărţi de la standul Editurii Nemira au fost: "Frumoasele adormite", de Stephen King; "O zi de decembrie", de Josie Silver; "Câteva motive să iubeşti viaţa", de Matt Haig; "Un gentleman la Moscova", de Amor Towles; "Istoria cuplurilor regale", de Jean-Francois Solon; "De veghe între lumi", de Marisha Pessl; "Înainte de ploi", de Dinah Jefferies; "Frăţia corbilor", de Maggie Stiefvater; "Dirk Gently. Agenţia de investigaţii holistice", de Douglas Adams; "Busola", de Mathias Enard.* La Editura Nemi, clasamentul este: "24 de poveşti de citit înainte de Crăciun", de Brigitte Weninger şi Eve Tharlet; "Spărgătorul de nuci", de Valeria Docampo; "Poveste muzicală de Crăciun", de Cristina Andone; "Un vultur în zăpadă", de Michael Morpurgo; "Fetiţa care a salvat Crăciunul", de Matt Haig.* Cititorii Editurii All au preferat: "Un apartament la Paris", de Guillaume Musso; "Pisicile războinice", vol. 13, de Erin Hunter; "Atingerea", de David J. Linden; "Gena", de Siddhartha Mukherjee; "The leader in me", de Stephen R. Covey, Sean Covey, Muriel Summers, David K. Hatch.* În Top 5 al celor mai vândute cărţi Litera la Gaudeamus 2018 pe primul loc se situează "Povestea mea", de Michelle Obama, urmată de "6 poveşti cu draci", de Igor Bergler, care, în urma votului cititorilor, a fost distinsă cu premiul "Cea mai râvnită carte a târgului Gaudeamus 2018", "Trenul lui Lenin", de Catherine Merridale, "Psihoterapia lui Dumnezeu", de Boris Cyrulnik, "Marea istorie ilustrată a României şi a Republicii Moldova", coordonatori Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan.* La Litera Mică, cele mai vândute cărţi au fost: "Crăiasa zăpezii", de Hans Christian Andersen; "Poveşti pentru băieţi care au curajul să fie altfel", de Ben Brooks; "O săptămână cu susul în jos", de Carl-Johan Forssén Ehrlin; "Politica pe înţelesul copiilor"; "Istoria ilustrată a românilor pentru tineri", de Ioan-Aurel Pop.* Topul celor mai bine vândute cărţi la RAO cuprinde: "Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri", Bogdan Bucur; "Negustorul de manuscrise", de John Grisham; "În lipsa preşedintelui", de Bill Clinton şi James Patterson; "Cartea secretelor", de E.O.Chirovici; "Imperiul furtunilor", de Sarah J. Maas; "Queen în 3D", de Brian May; Seria Spune-mi, Larousse; "De la Marele Război la România Întregită", de Liviu Maior; "Pe umerii giganţilor", de Umberto Eco; "1001 de citate care te inspiră într-o viaţă".* La Editurile Trei şi Pandora M cele mai vândute volume de ficţiune au fost cele care se află şi în topurile internaţionale de bestselleruri: "Liliacul", de Jo Nesbř (serie de autor, Editura Trei); "Lumina unui nou început", de Agnčs Martin Lugand; "Zilele abandonului", de Elena Ferrante; "Moştenirea", de Irsa Sigurdardóttir; "O fată ca ea", de Marc Levy.* Colecţiile de psihologie ale Editurii Trei au fost, de asemenea, apreciate de vizitatorii târgului, cele mai cumpărate cărţi fiind: "12 reguli de viaţă", de Jordan B. Peterson; "Corpul meu, trauma mea, eul meu", de Franz Ruppert & Harald Banzhaf; "Voinţa de sens", de Viktor E. Frankl; "Sursele bucuriei", de Salman Akhtar; "Tulburările de personalitate din DSM-5", de Len Sperry.Micii cititori ai Editurii Trei şi Editurii Pandora M s-au bucurat de întâlnirea cu personajele lor preferate, cele mai dorite titluri din colecţiile Literati şi PanDA fiind: "Petrecerea de Crăciun a lui Pettson", de Sven Nordqvist; "Cine a fost Tutankhamon", de Roberta Edwards, "Drumurile mătăsii. O altfel de istorie a lumii", de Peter Frankopan; "Oraşul pierdut. Misterele lui Miss Mallard", de Robert Quackenbush; "Crăciunul lui Iepuraş", de Harry Horse.