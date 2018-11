Augustin Lazăr, audiat la CSM în legătură cu propunerea ministrului Justiţiei de revocare din funcţie

23:20

Portalul ''Literatură copii", proiect dedicat micilor scriitori români de pretutindeni, care a intrat în cel de-al şaptelea an de la apariţie, şi continuă pe o perioadă nedeterminată, are acum şi secţiune audio-video, a precizat, pentru AGERPRES, directorul portalului respectiv, scriitorul Petre Crăciun.Astfel, un copil care doreşte să publice prin intermediul portalului special de literatură trebuie să trimită textul corectat, văzut atât de părinţi, cât şi de profesorul de limba română, pe adresa de e-mail "literaturacopii@gmail.com", alături de o mică prezentare a sa, datele de contact, o fotografie şi numele profesorului îndrumător. Textul va fi publicat gratuit la secţiunea "Micul scriitor", fiind ulterior promovat, inclusiv pe Facebook.Proiectul caută astfel, potrivit lui Petre Crăciun, să suplinească şi lipsa unor concursuri specializate pentru copii care scriu de la vârste foarte mici."Acum există şi secţiune audio-video unde putem publica chiar şi copii care îşi citesc propriile texte, pentru că acum mergem către zona multimedia. Portalul lireraturacopii.ro, aflat acum în al şaptelea an, se bucură de un mare succes. Eu, permanent unde colind, şi am foarte multe întâlniri în ţară şi în comunităţile istorice sau în diaspora, pretutindeni sunt în căutare de noi talente de copii care să colaboreze la rubrica "micul scriitor" şi am găsit în continuare colaboratori pentru acest proiect", a arătat scriitorul Petre Crăciun, iniţiatorul şi coordonatorul proiectului, şi fondator al Editurii Zorio.El a dorit să facă un apel către micii scriitori: "Prin intermediul dumneavoastră chiar fac un apel către copii, întrucât ei nu au prea multe posibilităţi de a publica: îi invit să folosească acest instrument, acest portal, pentru a-şi publica primele încercări literare. Este foarte cunoscut, foarte îndrăgit, portalul este citit pretutindeni în lume nu numai de către cei mici, dar şi de către autorii consacraţi şi de publicul iubitor de literatură pentru copii şi tineret".Proiectul dedicat micilor scriitori, care este unul "de suflet" pentru Petre Crăciun, a devenit şi o bază pentru editarea unei reviste tipărite pentru copii."Este un proiect de suflet care m-a ajutat foarte mult în momentul în care am trecut la pasul următor, şi anume la editarea unei reviste tipărite. În România nu mai există, din păcate, reviste tipărite - este un teren aproape inexistent - şi trebuie să reobişnuim publicul cu faptul că este nevoie de reviste pentru copii. (...) Dar eu şi cei care sunt alături de mine suntem luptători şi credem că vom reobişnui publicul cu ideea de revistă pentru copii. Între timp, avem acest portal care ne ajută foarte mult, un proiect viu şi căutat de cititorii mici şi mari", a adăugat scriitorul.Tot dedicat copiilor este şi proiectul "Povestea de vineri cu Petre Crăciun", care a început în urmă cu aproape un an."Din luna februarie a acestui an am lansat un proiect care se numeşte 'Povestea de vineri cu Petre Crăciun", în cadrul căruia, în fiecare săptămână, public o înregistrare video în lectura mea a unei noi poveşti. Este, practic, ca un fel de emisiune video, editată, cu muzică, care poate fi găsită pe portalul literaturacopii.ro la secţiunea video-audio sau poate fi căutată pe youtube.com, cu menţiunea 'Povestea de vineri cu Petre Crăciun'. Deocamdată sunt înregistrate 42 de poveşti din 50. Proiectul se va încheia la sfârşitul lunii ianuarie şi va exista chiar şi un DVD cu acelaşi titlu", a detaliat Petre Crăciun.La Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus 2018, Editura Zorio s-a prezentat cu două noutăţi editoriale pentru copii, şi anume Antologia de poezie pentru copii "Aripi de rouă", autor Petre Crăciun, care însumează toată creaţia poetică a scriitorului din ultimii 28 de ani, respectiv cu volumul "Poveştile flori şi poveştile stele", de acelaşi autor - o poveste despre universalitatea poveştilor şi despre vârstele poveştilor, în care personajul principal este chiar o poveste - "Hoţul de timp".În antologia pentru copii se regăsesc poezii din volume lansate în anii trecuţi, între care "Taina ghemului de aţă", "Cruciada pisicilor" sau "Ghiozdanul cu poezii", dar sunt şi 40 de poezii noi şi, mai ales, un basm în versuri, "În ţara adevărului şi Împăratul Minciună" - o construcţie foarte amplă care are 105 strofe, care nu a mai fost publicat niciodată." 'Aripi de rouă' se bucură de un mare succes. Înainte de a fi lansat la Gaudeamus, el a ajuns în Republica Moldova, la copii din Chişinău, Raionul Hînceşti şi alte comunităţi. Volumul 'Poveştile flori şi poveştile stele' este un roman pentru copii ilustrat de Cristina Diana Enache, un ilustrator tânăr şi talentat din Focşani. Aici este vorba despre o idee - cum că poveştile funcţionează ca un organism viu, ca un personaj care trece prin mai multe etape, - şi anume o etapă când sunt la debut sunt poveşti pur şi simplu, apoi devin poveşti flori - în momentul în care ajung la maturitate şi poveşti stele - sunt poveştile universale care sunt cele mai cunoscute. (...) Cartea a fost lansată şi la Chişinău, în prezenţa a numeroşi copii care au îndrăgit-o", a mai afirmat Petre Crăciun.De asemenea, un alt proiect pentru copii, dedicat şi Anului Centenar, derulat sub egida Editurii Zorio, este revista de print "Regatul Cuvintelor" - care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, şi unde colaborează nume sonore precum Mihai Şora - cu o rubrică permanentă, Alex Ştefănescu, Ana Blandiana, alături de autori de literatură de profil şi din România şi din Basarabia."Fiind anul Centenarului Marii Uniri, eu am alocat un număr important de pagini confraţilor care scriu literatură pentru copii şi din Basarabia şi am un număr de opt autori în frunte cu poetul Arcadie Suceveanul, care este şi preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. De circa şase luni, împreună cu Biblioteca Naţională din România, am un atelier care are loc lunar - 'Lecturile Regatul cuvintelor', unde sunt invitaţi scriitori care scriu pentru copii, ilustratori, copii împreună cu părinţii şi citim împreună literatură pentru copii. Pe 26 noiembrie, de la ora 15,00, va avea loc o ediţie cu totul specială a atelierului care se va numi 'Lecturi basarabene' - o ediţie absolut specială şi este dedicată scriitorilor din Basarabia, unde avem patru invitaţi de marcă: Alexandru Suceveanu, Claudia Partole, Sergiu Atanasiu şi Alexandru Plăcintă. Alături de mine, amfitrion va fi doamna Ana Blandiana. Va mai fi alături de noi cântăreaţa Doina Lavric, care ne va delecta cu melodii vechi româneşti. (...) Este un proiect la care ţin foarte mult, de suflet, fiind şi înaintea Centenarului", a mai spus scriitorul Petre Crăciun. AGERPRES / (A - autor: Cătălina Matei, editor: Irina Poenaru, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Petre Crăciun / Facebook