REPUBLICANII câştigă şi FLORIDA. Voturile au fost RENUMĂRATE

00:15

Am trăit s-o văd şi p-asta, cărţile au bătut mâncarea. Altfel spus, cozi mai mari la „Gaudeamus”, în comparaţie cu cele de la „AsiaFest”. Ce să mai zici de sacoşele care părăsesc cele două evenimente, aproape la doi paşi unul de celălalt. La târgul dedicat artei am văzut până şi trolere, pline. Plăcintele şi sugiucul nici nu visează la aşa ceva.