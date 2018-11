Întârzieri pe aeroporturile din București din cauza vremii

21:10

Moneda locală Sibcoin, care urmează să fie lansată în 2019 în Sibiu, când judeţul va fi Regiune Gastronomică Europeană, este ilegală, au declarat oficialii Băncii Naționale a României (BNR), la solicitarea Libertatea. Deși are un nume care sună vag a Bitcoin, prima monedă digitală din lume, Sibcoin nu are nicio legătură cu aceasta. Sibcoin ar […] Post-ul EXCLUSIV | Moneda locală Sibcoin este ilegală. Doar BNR are drept de a emite monede. Acuzații și în privința simbolurilor sale apare prima dată în Libertatea.ro.