Blegia! Câți ani au trecut de când belgienii nu mai luaseră 5 goluri într-un meci: "Am uitat să jucăm. Am fost niște catastrofe. E grav"

09:50

Handbalista Cristina Laslo, 22 de ani, prezintă pentru Gazeta Sporturilor capitala Muntenegrului, acolo unde ea locuiește de anul trecut și unde tricolorii lui Contra vor juca marți un meci cu miză.Cristina Laslo (22 de ani) este singura româncă rămasă la Buducnost Podgorica, echipă de handbal ce se luptă an de an la Final Four. ...