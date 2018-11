DRAGNEA a fost dat de gol. DEZVĂLUIRI incendiare despre liderul PSD

10:45

Analistul geopolitic american, George Friedman, se va întâlni, joi, 22 noiembrie 2018, cu studenți, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), în cadrul unei prelegeri cu tema "The future for Transatlantic relations. Relevance for Eastern Europe".