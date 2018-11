DRDP Iaşi acţionează cu 150 de utilaje de deszăpezire pe drumurile naţionale din zona Moldovei

10:50

Deşi a absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, Mihai Constantinescu a fost pasionat mai mult de muzică şi a ales această carieră. A început să cânte din copilărie, în Corul de copii al Radiodifuziunii, a studiat la Şcoala Populară de Artă, a fost membru în trupele Mondial, Modern Grup. Este compozitor, instrumentist, interpret şi textier.Mihai este unul dintre artiştii foarte iubiţi de copii, chiar de la începutul carierei, în spectacole, scena se umplea de copii când cânta el."Mereu am fost înconjurat de copii, veneau la mine pe scenă, la fiecare spectacol, câte 50-60 de copii să-mi aducă flori. Uneori erau atât de multe flori, că le luam din scenă cu roaba. Erau şiruri de 20-25 de copii la fiecare piesă, mai veneau şi fete mai mari sau mămici, dar nu ştiu ce le-a plăcut copiilor la mine, că nu mergeam în sală să spun 'hai, să vină copiii'. Veneau pentru că aşa simţeau. E adevărat că am compus multe melodii despre copii şi copilărie, poate din acest motiv m-au iubit, pentru că le plăcea mesajul acestor cântece - 'Baloane colorate', 'Haideţi la joacă', 'O lume minunată'. Era alegerea lor. M-am întrebat de ce copiii au venit atât de mult împrejurul meu şi-am găsit un răspuns. Copiii simt dacă cineva este bun, simt când cineva îi iubeşte", declara Mihai Constantinescu pentru AGERPRES, într-un interviu, în 2016.Poate cea mai cunoscută melodie a artistului este una dedicată copiilor, care a fost lansată în 1979, dar care se cântă şi astăzi şi au învăţat-o mai multe generaţii de copii - "O lume minunată". Interesant este că această piesă a fost compusă de Mihai pe stradă."Făceam repetiţii pentru un spectacol mare, la Sala Polivalentă, dedicat Zilei Internaţionale a Copilului, şi Titus Munteanu m-a întrebat: 'N-ai vrea să scrii şi tu o piesă pentru copii?'. 'Da, încerc'. Am plecat de la repetiţie, eu stăteam în blocul de vizavi de Parcul Tineretului, şi de la ieşirea din Sala Polivalentă până acasă eram obsedat ce să scriu, cum să scriu textul ca să fie foarte cuprinzător. Şi mi-au venit instantaneu în minte versurile: ''E o lume minunată în care veţi găsi numai copii, o lume cu mult soare şi mii de jucării pentru copii''. Tot textul refrenului l-am făcut pe stradă. Am luat-o la fugă până acasă, am dat drumul la magnetofon, am luat chitara şi am cântat refrenul, să nu-l uit. Am mai căutat şi-am descoperit că aveam întregistrată şi linia melodică pentru prima parte, pentru strofe, am scris textul şi pentru asta şi l-am făcut. Dar sincer să fiu, n-am crezut că acesta o să fie un cântec de referinţă, nici nu mi-a trecut prin cap. L-am făcut, a ieşit frumos, a avut succes extraordinar, dar n-am crezut că va rămâne prin timp aşa...", mărturisea Mihai Constantinescu. Pe lângă faptul că a compus pentru copii, ani la rând s-a ocupat şi de promovarea copiilor talentaţi, organizând preselecţii în ţară, aducându-i în emisiunea de televiziune ''Ba da, ba nu'', o emisiune în care s-au lansat mulţi copii care ulterior au evoluat şi au devenit cunoscuţi."Atunci când vedeam un copil talentat, ieşit din comun, încercam să-l ajut, aşa s-a întâmplat cu două fetiţe frumuşele, care au cântat în emisiunea 'Ba da, ba nu' şi care acum sunt mari artiste, mă refer la Andreea Bălan şi Adela Popescu. Andreea venea de la Ploieşti, avea 12 ani şi dansa senzaţional. Adeluţa era o copilă delicată, dar plină de talent şi cu un zâmbet frumos, era veselă. Am vorbit cu părinţii lor, am spus ''haideţi să le ajutăm, că fetele sunt extraordinare''. Uite că au fost extraordinare prin ce au reprezentat ele, nu prin banii pe care i-ar fi dat mama sau tata. S-au dezvoltat frumos, fiecare în felul ei, bravo!", povestea Mihai Constantinescu pentru AGERPRES.El crede că succesul unui cântăreţ nu se bazează doar pe voce sau pe mişcare scenică, e important şi repertoriul, "dacă ai piese bune, publicul le reţine"."Îmi amintesc că în urmă cu nişte ani, a venit Tom Jones la Braşov şi cineva şi a avut o idee foarte bună, să întrebe oameni din public ce piese ştiu din repertoriul lui Tom Jones. "Poţi să-mi fredonezi o melodie pe care a lansat-o Tom Jones?''. Toţi ştiau. În momentul în care ştii repertoriul cuiva, înseamnă că acel cineva reprezintă ceva în muzică", spunea Mihai Constantinescu. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Gabriela Badea)