GREVA de la metrou, DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ

„Aceste următoare şapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul ţării noastre”, a declarat duminică Theresa May pentru Sky News. Pe de altă parte, Theresa May nu vede altă alternativă la proiectul acordului Brexitului pe care l-a încheiat miercuri, scrie The Sun. Ea se întoarce săptămâna aceasta la Bruxelles, pentru a discuta despre „relaţia viitoare” a Regatului Unit cu Uniunea Europeană (UE) şi urmează să fie primită de preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker. „Nu există alt acord pe masă. Nu există altă abordare asupra căreia să ne înţelegem cu Uniunea Europeană”, declară în acest interviu publicat în ediţia de duminică a tabloidului The Sun. „Dacă deputaţii resping acordul, vom reveni pur şi simplu în punctul de plecare. Asta înseamnă şi mai multe disensiuni, mai multe incertitudini şi un eşec al răspunsului de dat votului britanicilor”, a adăugat ea. Acordul asupra Brexitului negociat de Theresa May a provocat joi o criză politică la Londra. Mai mulţi miniştri au demisionat, inclusiv ministrul însărinat cu Brexitul Dominic Raab, iar deputaţi conservatori eurosceptici au lansat o procedură în vederea unei moţiuni de cenzură. Peste 20 de deputaţi conservatori au îndemnat deja la adoptarea prin vot a unei moţiuni de cenzură vizând-o pe May. Însă este necesar ca 48 de deputaţi să susţină acest demers pentru a fi organizat. May ar fi răsturnată de la putere dacă 158 din cei 315 de deputaţi conservatori ar adopta prin vot o moţiune de cenzură. Mai multe publicaţii britanice au scris sâmbătă că miniştrii Mediului Michael Gove, Comerţului Internaţional Liam Fox, Transporturilor Chris Grayling, Dezvoltării Internaţionale Penny Mordaunt şi Relaţiei cu Camera Comunelor Andrea Leadsom ar încerca să exercite presiuni asupra lui May pentru ca să modifice proiectul acordului. Penny Mordaunt, Dominic Raab şi alţi cinci lideri din cadrul Partiduluui Conservator - inclusiv fostul ministru de Externe Boris Johnson şi fostul ministru al Brexitului David Davis - „pregătesc în mod activ” o eventuală campanie în vederea preluării postului de premier, scrie The Sunday Times. Sunday Times dezvăluie, citând surse anonime din cadrul armatei britanice, că trupe sunt pregătite să fie desfăşurate în vederea menţinerii ordinii publice, în cazul în care nu va exista un acord asupra Brexitului. Sursa: News.ro