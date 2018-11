GSP LIVE / Să râdem cu Mutu, Neaga și Dani Coman » Poveste haioasă spusă de fostul atacant al Stelei: "Eram albi din cap până-n picioare"

Adrian Neaga a povestit în direct la GSP LIVE o întâmplare alături de bunii săi prieteni Adrian Mutu și Dani Coman, cu care a fost coleg la FC Argeș. Cei 3 au fost nevoiți să se urce într-o rabă pentru a nu rata un antrenament al echipei de club. "Am avut meci cu Turcia la Constanța cu naționala. Eu, Dani Coman și Mutu eram la lotul de juniori. Am bătut 4-3 și am plecat la București. Am mai rămas pe acolo puțin. ...

