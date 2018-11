Revocarea lui Lazăr, aviz negativ

14:01

Aflat la Ediţia a XII-a în anul 2018, Turneul Regilor Romgaz sărbătoreşte Centenarul Marii Uniri de la 1918, invitând mari şahişti români din diaspora şi din ţară să îşi dispute cele două trofee 'Turneul Regilor ROMGAZ' pentru câştigătorul turneului masculin şi 'In Memoriam Elisabeta Polihroniade' pentru câştigătoarea turneului feminin.Turneul Regilor Romgaz 2018 masculin îi are ca protagonişti pe GM Liviu Dieter - Nisipeanu, câştigător al medaliei de aur la Campionatul European de şah, GM Mircea Emilian Pârligras, dublu campion naţional şi care a reprezentat România la opt Olimpiade de şah, GM Andrei Istrăţescu posesor a două titluri de campion naţional şi GM Viorel Iordăchescu, campion naţional al Republicii Moldova.În cadrul turneului feminin 'In Memoriam Elisabeta Polihroniade', vor evolua IM Irina Bulmaga, reprezentantă a României în patru Olimpiade de şah şi campioana naţională în anul 2018, IM Alina L'Ami, WGM Iozefina Păuleţ ambele stabilite în Olanda şi WGM Sabina Francesca Foişor, campioana naţională a Statelor Unite al Americii în anul 2017.Turneul Regilor Romgaz 2018 debutează la Bucureşti în data de 19 noiembrie 2018, în cadrul Aulei Universităţii Politehnice Bucureşti, cu Conferinţa de presă începând cu ora 13:30 şi Festivitatea de deschidere a Turneului, începând cu ora 14:30. Cu începere de la ora 15:00 va avea loc simultanul susţinut de Marele Maestru Florin Gheorghiu, multiplu campion naţional, Turneul Regilor (şah rapid - 3 runde) şi Junior Kings Tournament - Turneu de şah pentru copii cu vârstele cuprinse între 8 şi 14 ani. Ziua de 20 noiembrie 2018 va începe la ora 15:00 cu Turneul Regilor (şah rapid - 3 runde) şi un Turneu Şcolar pe echipe. În 21 noiembrie 2018, începând cu ora 13:00 va avea loc Turneul Regilor (blitz) şi un Turneu Studenţesc pe echipe. La ora 16:00 va avea loc Festivitatea de premiere a câştigătorilor.La Mediaş, programul va cuprinde luni, 19 noiembrie, ora 13:00 - Kings Junior online, marţi, 20 noiembrie, ora 15:00 - meci online între cei mai buni juniori şahişti din Mediaş şi Bucureşti, iar miercuri, 21 noiembrie, ora 13:00 - Open Romgaz online (Mediaş-Bucureşti).Printre invitaţii de onoare ai 'Turneului Regilor Romgaz 2018' se vor număra Florin Gheorghiu, Mare Maestru şi multiplu campion naţional, Alexader Kostyev - Preşedintele ISCU (Uniunea Internaţională Şahul în Şcoală) şi domnul Sorin Avram Iacoban - Preşedintele Federaţiei Române de Şah.A XII - a Ediţia a Turneului Regilor îl va avea invitat special pe Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici. Investind în inteligenţă, organizatorii şi susţinătorii acestui concurs doresc să continue tradiţia începută în anul 2007, odată cu prima ediţie a Turneului Regilor, dar mai ales promovarea sportului minţii în România.Biroul de presă RomgazDespre 'Turneul Regilor' Romgaz Prima ediţie a 'Turneului Regilor', organizată la Bazna, în anul 2007 s-a dovedit a fi una inedită şi apreciată, organizatorii reunind glorii ale şahului din anii '70 şi '80, foşti campioni mondiali pe care iubitorii sportului minţii ar fi dorit să-i întălnească şi să-i vadă jucând: Khalifman Alexander, Vaganian Rafael, Beliavsky Alexander, Andersson Ulf, Ribli Zoltan, Mecking Henrique, Sokolov Andrei, Chiburdanidze Maia, Portisch Lajos, Şubă Mihai, Timman Jan. În acel an, competiţia a fost câştigată de Khalifman Alexander din Rusia.În anul 2008, Romgaz a continuat, competiţia alături de Asociaţia Clubul Sportiv Elisabeta Polihroniade. Surpriza plăcută a acestei ediţii a fost legendarul Boris Spassky, care a prezidat competiţia în calitate de preşedinte al turneului. Titlul de câştigător a fost revendicat de către Short Nigel din Anglia. Ucraineanul Vassily Ivanchuk a reuşit să se claseze pe primul loc al concursului, în anul 2009, el fiindurmat de israelianul Boris Gelfand.În cadrul Turneului a avut loc o premieră naţională - marele maestru Henrique Costa Mecking din Brazilia şi-a lansat o carte biografică în limba română. Datorită condiţiilor competiţionale deosebite asigurate de către organizatori, a notorietăţii şi aprecierii deosebite din partea Grand Slam-ului Chess Association, Turneul Regilor a fost introdus în anul 2010 în circuitul Grand Slam, alături de turneele de la Nanjing China, Wijk aan Zee Olanda (început in 1938), Linares (început in 1978) şi Bilbao Spania, înaintea unor turnee similare din Federaţia Rusă, Anglia, SUA şi Argentina.După două ediţii dedicate gloriilor anilor 1980-1990 şi după o a treia ediţie care a însemnat un puternic concurs de categoria XX, Turneul Regilor atinge în anul 2010 nivelul său de varf (medie rating: 2742), prin participarea numărului unu din lume, norvegianul Magnus Carlsen, care, la numai 19 ani, avea un rating de 2813. Turneul Regilor a fost câştigat de nordicul Carlsen , care s-a impus în cinci meciuri şi aremizat în celelalte cinci.Până în anul 2013, Turneul Regilor a fost dominat de norvegianul Magnus Carlsen şi ucraineanul Vassily Ivanchuk. Ediţia din acel an l-a avut câştigător pe italianul Fabiano Caruna.Din anul 2014, noul format Turneului Regilor este un joc pe echipe, un meci între selecţionatele olimpice ale României şi Chinei - campioană olimpică en-titre, în sistem Scheveningen, unde fiecare jucător al unei echipe întâlneşte fiecare jucător al echipei adverse.În anul 2015 i-am avut ca oaspeţi la Mediaş, pe membrii echipei Germaniei, care au învins echipa României. După aplicarea criteriilor de departajare, câştigătorul turneului individual a fost declarat Bogdan-Daniel Deac.Ediţia din 2016 l-a avut ca invitat pe multiplul campion mondial Anatoli Karpov, iar ca jucători vor participa Campioana Mondială en-titre, Hou Yifan (China), fostul campion mondial la şah clasic, Vladimir Kramnik (Rusia), şi echipele masculine şi feminine ale României.Ediţia din anul 2017 a debutat într-un cadru festiv la Bucure?ti, în prezenţa fostului campion mondial Anatoly Karpov din Rusia şi a reprezentat pentru Turneul Regilor, 10 ani de la intrarea pe agenda competiţiilor internaţionale de înaltă ţinută. Ediţia a X-a, In memoriam Elisabeta Polihroniade, s-a disputat sub forma a două turnee închise (round-robin de 4) masculin - feminin şi a reunit jucători de talie internaţională precum Sergei Karjakin (Rusia), Vassily Ivanchuk (Ucraina) campionul mondial en-titre la şah rapid, Wei Yi (China), Bogdan-Daniel Deac (Romania), Anna Muzychuk (Ucraina), Pia Cramling (Suedia), dublă campioană europeană, Elisabeth Paehtz (Germania) numărul 1 al Germaniei începând din anul 2004, multiplă campioană naţională la şah rapid şi blitz şi Corina-Isabela Peptan (Romania). Câştigătorii ediţiei 2017 au fost, la masculin Vassily Ivanchuk (Ucraina) iar la feminin campioana mondiala en-titre la sah rapid si blitz Anna Muzychuk din Ucraina.Despre RomgazRomgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti şi a Bursei din Londra (LSE). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909. Romgaz face cercetare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. Din 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică.