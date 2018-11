CentenarulMariiUniri Caraş-Severin: Primăria Reşiţa propune o "ştafetă a timpului", în Anul Centenar

14:40

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că este extrem de mulţumit de rezultatele sportivilor români la Campionatele Mondiale Under 23 de la Bucureşti, precizând că deşi nu s-a câştigat niciun titlu, cele 8 medalii (3 de argint şi 5 de bronz) fac cât una de aur."Am încheiat aceste Campionate Mondiale cu 8 medalii şi suntem extrem de mulţumiţi. Este adevărat, din păcate nu am cucerit nicio medalie de aur, dar cele opt fac cât una de aur. Rezultatele sportivilor noştri la Under 23 sunt foarte importante pentru că ne dau speranţe pentru viitor. Cei opt medaliaţi vor fi premiaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului conform legii. Cluburile de care aparţin le vor oferi 50% din suma primită de la MTS, iar ulterior vor mai fi premii şi din partea sponsorilor şi a iubitorilor acestui sport", a precizat preşedintele.Acesta a explicat că dintre cei trei sportivi români care au luptat pentru aur la Mondialele de la Bucureşti, Maxim Vasilioglo, Alexandra Anghel şi Nicu Ojog, ultimul a avut cele mai mari şanse să urce pe prima treaptă a podiumului. "Nicu Ojog a fost cel mai aproape să ia aurul dintre cei trei care au luptat în finale. Şi eu cred că la următoarele meciuri când îl va întâlni pe georgian (n.r. - medaliatul cu aur Ghela Bolkvadze) îl va învinge. Asta deşi există o diferenţă de vârstă de trei ani între ei. Ojog a făcut 20 de ani, iar georgianul are 23. Aşa că performanţa sportivului nostru este cu atât mai importantă", a spus oficialul FRL."La capitolul surprize trebuie să le menţionez pe cele două fete care abia au făcut 18 ani, Andreea Ana şi Ştefania Priceputu. Ele au făcut un concurs excepţional, deşi mai au destul până să termine junioratul. Să urci la vârsta lor pe podium la Campionatele Mondiale sub 23 de ani nu este deloc uşor", a adăugat Pîrcălabu.Preşedintele s-a arătat mulţumit de rezultatele celor trei sportivi naturalizaţi de Federaţia Română de Lupte, Nikolai Okhlopkov (bronz la lupte libere, cat. 61 kg), Omaraskhab Nazhmudinov (bronz la lupte libere, cat. 79 kg) şi Zurab Kapraev (optimi la lupte libere, cat. 70 kg). "Mă bucură foarte mult şi rezultatele sportivilor pe care i-am naturalizat în ultima perioadă, Nazhmudinov, Okhlopkov şi Kapraev. Două medalii din trei sportivi e un procent foarte bun, consider eu. Iar asta în condiţiile în care Kapraev a luptat accidentat. Pentru că valoarea lui este mai mare, fără accidentare cu siguranţă urca şi el pe podium", a precizat şeful FRL."Maxim Vasilioglo (n.r. - argint, la cat. 74 kg) are şi el un viitor foarte bun. El nu este naturalizat, ci repatriat. Este din regiunea locuită de români din Ucraina şi l-am repatriat. Dar chiar şi aşa, este foarte important faptul că am adus în ţară numai sportivi valoroşi, sportivi tineri pe care ne putem baza în următoarele două cicluri olimpice", a adăugat Pîrcălabu.Organizarea Campionatele Mondiale Under 23 la Bucureşti a fost apreciată de oficialii federaţiilor internaţională şi europeană de lupte. "Am primit reacţii foarte bune din partea oaspeţilor noştri, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Lupte, Nenad Lalovic, şi preşedintele Federaţiei Europene de Lupte, Ţeno Ţenov, au fost încântaţi de organizarea acestei competiţii la Bucureşti. De altfel, într-o discuţie pe care am avut-o cu Nenad Lalovic, acesta mi-a spus că ar avea încredere să dea României şi organizarea Campionatelor Mondiale de seniori din 2023 dacă Bucureştiul ar avea o Sală Polivalentă nouă. Pentru că la seniori sunt cerinţe foarte ridicate şi e nevoie de o sală modernă", a precizat Pîrcălabu.Campionatele Mondiale U23 de la Bucureşti au reprezentat un test important în ceea ce priveşte organizarea tot în Capitală a Campionatelor Europene de seniori în luna aprilie a anului viitor. "Totul la aceste Mondiale a fost aşa cum trebuia să fie, mai ales că ne-am bucurat de sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului, al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi al Primăriei Capitalei. În 2019, în aprilie, vom avea un examen mai important de dat pentru că vom găzdui Campionatele Europene de seniori. Eu sunt un perfecţionist, la fel ca şi secretarul general Alin Grigore, am văzut acum unde mai trebuie să lucrăm şi cu siguranţă până la Europene vom pune absolut totul la punct", a precizat Răzvan Pîrcălabu.România a încheiat cu un total de opt medalii, trei de argint şi cinci de bronz, Campionatele Mondiale de lupte Under 23 care s-au desfăşurat în perioada 12-18 noiembrie la Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Bucureşti.La stilul greco-romane medaliile au fost cucerite de Nicu Ojog - argint la cat. 82 kg şi Mihai Radu Mihuţ - bronz la cat. 63 kg, în timp ce la lupte libere au urcat pe podium Maxim Vasilioglo - argint la cat. 74, Omaraskhab Nazhmudinov - bronz la cat. 79 kg, Nikolai Okhlopkov - bronz la cat. 61 kg. De asemenea, la lupte feminin au cucerit medalii Alexandra Anghel - argint la cat. 72 kg, Ştefania Priceputu - bronz la cat. 50 kg şi Andreea Ana - bronz la cat. 53 kg.De asemenea, sportivele Kriszta Tunde Incze şi Cătălina Axente s-au clasat pe locul 5 la lupte feminin, categoria 62 kilograme, respectiv 76 kilograme.România a participat cu 30 de sportivi, câte 10 la fiecare stil, la Campionatele Mondiale de lupte rezervate sportivilor sub 23 de ani, găzduite de Sala Polivalentă din Capitală în perioada 12-18 noiembrie. Obiectivul Federaţiei Române de Lupte pentru competiţia de la Bucureşti era câştigarea a minimum două medalii.Anul viitor, în perioada 8-14 aprilie, Municipiul Bucureşti va găzdui Campionatele Europene de lupte pentru seniori.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)