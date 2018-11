Poveştile misterioasei Elena Ferrante se văd pe HBO România: începe serialul „Prietena mea genială“ FOTO VIDEO

Serialul „Prietena mea genială/ My brilliant friend“, adaptare a bestseller-ului semnat de Elena Ferrante, are premiera la HBO şi pe HBO GO în această seară.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)