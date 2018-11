Legea privind stabilirea cadrului de finanţare a proiectelor referitoare la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - promulgată

16:50

Vânzarea activelor Oltchim se apropie de final, cumpărătorul urmând să plătească preţul stabilit prin contract în termen de 20 de zile lucrătoare, respectiv până la data de 17 decembrie 2018, informează, luni, Ministerul Economiei."Astfel, se încheie un proiect reuşit de reorganizare judiciară a combinatului chimic prin integrarea unui nou model de business în cadrul Chimcomplex, prin angajarea unui număr de 1.250 de angajaţi şi prin dezvoltarea capacităţilor de producţie achiziţionate. Finalizarea şi implementarea tranzacţiei reprezintă dovada reală a faptului că o societate comercială aflată în reorganizare judiciară poate fi redată circuitului economic", se spune într-un comunicat al ministerului.Potrivit sursei citate, finalizarea cu succes a acestei tranzacţii este cea de-a doua reuşită majoră a acestui an, după ce statul român a redobândit controlul asupra Şantierului Naval de la Mangalia, salvând şantierul şi contribuind la redresarea comunităţii locale.'Sunt mândru şi onorat de faptul că, în timpul mandatului meu de ministru al Economiei, industria românească a repurtat două succese majore: salvarea Şantierului Naval de la Mangalia şi salvarea Oltchim. Faptul că tranzacţia activelor şi securizarea a peste 1.200 de angajaţi ai Oltchim reprezintă un succes al ministerului, dar mai ales al Guvernului şi al întregii ţări, pentru că Oltchim reprezintă mai mult decât un combinat chimic, mai mult decât un obiectiv strategic, reprezintă un punct de sprijin pentru economia locală şi pentru cea regională. Până pe data de 17 decembrie, cumpărătorul trebuie să plătească preţul din contract, întrucât condiţiile suspensive ale tranzacţiei sunt îndeplinite. Eu, personal, cât şi echipa Ministerului Economiei, am păstrat în această perioadă un dialog strâns şi constant cu reprezentanţii Comisiei Europene în legătură cu această tranzacţie', a declarat ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă.Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Chimcomplex preia unele active ale combinatului petrochimic Oltchim Râmnicu Vâlcea, a anunţat luni instituţia.Procedura de privatizare a fost finalizată anul trecut, iar principalele active au fost adjudecate de Chimcomplex, pentru suma de 127 de milioane de euro.Chimcomplex face parte din grupul industrial român Serviciile Comerciale Române, controlat de Ştefan Vuza, şi activează exclusiv în domeniul fabricării de produse chimice.Combinatul Oltchim, important producător din industria chimică românească, a intrat în procedura de insolvenţă în ianuarie 2013, fiind administrat de un consorţiu de administratori judiciari.Activele achiziţionate de Chimcomplex reprezintă terenuri şi clădiri (atât finalizate, cât şi investiţii în curs de execuţie), drepturi de proprietate intelectuală, precum şi alte bunuri mobile reprezentând, în principal, utilaje, echipamente, tehnologii şi alte bunuri similar utilizate, în prezent, de Oltchim în procesele de producţie.Aceste active pot fi folosite la fabricarea unor produse chimice, precum şi la activităţi conexe acestora (producţia, furnizarea şi distribuţia de utilităţi şi materii prime, transport prin vagoane de cale ferată etc.).Decizia de autorizare a concentrării economice va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenţei după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.În iulie, Comisia Europeană şi-a dat acordul preliminar pentru preluarea Oltchim de către Chimcomplex, iar, în luna august, Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează această tranzacţie.Preşedintele Consiliului de Administraţie al Chimcomplex, Virgiliu Băncilă, a declarat, la începutul acestui an, pentru AGERPRES, că noul proprietar al Oltchim va păstra angajaţii şi salariile celor care lucrau până acum la instalaţiile de pe platforma din Râmnicu Vâlcea şi are în plan să relanseze producţia de PVC, material care nu se mai fabrică în România."Preţul pentru activele pe care le-am ofertat a fost 127 de milioane de euro. În plus, ne-am asumat efectuarea unor investiţii pe linia de protecţie a mediului, prevăzute în contract, de 13,7 milioane de euro, şi, ceea ce nu este prevăzut în contract, dar este în planul nostru de afaceri, este realizarea, după aceea, a unor investiţii care să dezvolte şi să consolideze platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea", a afirmat Băncilă. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Adrian Dădârlat)